胡，怎麼說》「四個堅持」新約定就是中華民國、台灣「一國同命」！

胡文輝

蔡英文總統在慶雙十提出的「四個堅持」新約定，就是要守護台灣，共同對抗「一個中國」野蠻強暴併吞！「四個堅持」新約定，就是中華民國、台灣，不但同島一命，更是「一國同命」!

蔡總統在雙十國慶典禮上，當著三個在野黨主席的面，提出希望大家共信共守的「四個堅持」新約定，包括：堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

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總統蔡英文在雙十國慶典禮上，當著三個在野黨主席的面，提出希望大家共信共守的「四個堅持」新約定，並強調主權不容侵犯併吞。 （資料照）

這項「四個堅持」的約定，其實都是依據中華民國台灣為主權獨立國家的現狀、事實所作的敍述，是新提出做為約定，而不是新改變。就如蔡英文說明強調的，「這四個堅持，是台灣人民給我們的底線」。

以下就一一檢證：

第一個約定：堅持自由民主的憲政體制。「九二共識、一個中國」就是自由民主憲政體制的殺手，在一個中國之下，中共一黨專政容不下任何自由民主憲政體制，中共所謂一國兩制，只要看香港民主派的悲慘遭還就知道，不但高票當選議員被中共、港共DQ（註銷資格）、更連根都拔掉，參選資格也被DQ，還以國安法暴政將民主派關進監牢。因此，各政黨若同意接受九二、一中，就是支持要殺掉台灣的自由民主生活及憲政體制；若同意堅持自由民主憲政的約定，就不能接受九二、一中!



第二個約定：堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬。中華民國是一個主權獨立國家、中華人民共和國是另一個主權獨立國家，兩個不同的主權國家當然互不隸屬，否則其中之一就不是主權獨立國家。若政黨主張接受一個中國，那它就是不願接受堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬的約定，它接受的就是中華人民共和國未來將可消滅中華民國。

第三個約定：堅持主權不容侵犯併吞。一個主權獨立國家的領土、人民、國格，不容另一國家侵犯併吞，否則，這個所謂國家就不是主權國家，這個約定就是捍衛中華民國，中華民國、台灣是同國同命，同樣的主權與國格，不肯接受這項約定者，根本就不配捍衛中華民國，只配屈膝下跪舔共、在中國夢中自慰喊爽!

第四個約定：堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。國民總意志的形成，必須依循自由民主憲政程序，不能被中共牽著耳鼻脖頸、按照它設定操作的強暴式併吞統一路徑圖走，藍營講的和平協議、國共共識，白營講的兩岸一家親等等，都是伸出耳鼻脖頸任中共套上套索，終點都是「終極統一」。

（蔡英文總統臉書）

對於四個堅時的新約定，觀察三大在野黨動向，中國國民黨做的，大半都是違反約定的事，最挺藍的統派政媒，甚至因莫名恨台而親中舔共，大扯台灣後腿，恐怕連說願意遵守約定都很難，因為它就是怕極了得罪中共；民眾黨正在搶中國國民黨親台派那一塊的版圖，親中仍是主軸，因此對四個堅持的新約定，大約就是敷衍幾句，應付了事。時代力量則尚待實際作為檢證其態度及力度。

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