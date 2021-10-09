自由開講》與疫共存新常態下的郵輪大國夢

呂江泉

郵輪旅遊產業可創造海洋觀光經濟產值，帶動觀光餐飲、船舶修造、港勤服務、農產外銷以及就業機會，政府當局應寄予關注並充分掌握此跨產業、高連動性之產業新契機。根據新近發行的美國國際郵輪協會「2020年全球郵輪年度調查報告」顯示（CLIA，2021），台灣的郵輪產業已躋身全球郵輪市場前10名、亞洲第2名的行列。此等亮眼表現，讓台灣晉身郵輪大國的夢想逐步實現。

2010年代初期起，全球郵輪產業出現「美洲消、亞洲長」產業板塊東移的現象，全球郵輪產業將其發展的重心從原本的歐美逐步轉移到亞太區域；而台灣自1997年麗星郵輪將基隆列為航行母港之後，更是西太平洋區郵輪發展的最快速之地，其後更有國際知名的皇家加勒比、歌詩達、公主、星夢等四大郵輪公司分別進駐。我們是這個區域首先專注郵輪行銷的國家，同時我國也是全亞洲區惟一在350公里的短距離內成功發展郵輪雙母港（基隆與高雄）的國家，所帶來的外國旅客更是動輒每艘郵輪2,000人-4,000人之多，創造出的經濟效益極為驚人。

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尤有甚者，星夢郵輪首創將郵輪每年固定的歲修維護以及農產品與服務採購等事務，全部轉為台灣在地國內採購並帶來的每年數億的可觀收益。而在新冠疫情肆虐國際之時，星夢郵輪探索夢號更在衛服部和交通部的監督輔導下，於2020年7月底通過嚴格衛生安全檢驗，領先全球啟動台灣跳島及環島類出國郵輪航線，迄今保持零確診的美好紀錄。該輪除成為國際矚目的郵輪防疫典範外，更因率先復航跳島暨環島航線而聲名遠揚，大大提升台灣在國際郵輪市場的能見度。

郵輪產業廣義結合船舶修造、物料補給、餐旅購物、港勤服務、旅遊接待等等關聯行業，多元組合而成的一種複合型產業，產業供應鏈產能與經濟產值極之龐大，每年創造全球超過116萬個就業機會，並貢獻逾1,540億美元的經濟收益。如今，在與疫共存新常態下全球陸續掀起郵輪復航的熱潮，曾經領先全球、在台復航且有成功防疫經驗的星夢郵輪「探索夢號」，卻反而自今年5月防疫升級二級警戒起，即預防性停航且復航無期。

因此，包括公主、雲頂、歌詩達及皇家加勒比等各家郵輪業者，紛紛遞交進階防疫計畫書給有關當局期望適度開放郵輪復航，以促進國內郵輪產業經濟的發展。如前所述，郵輪旅遊產業可創造關聯行業龐大的經濟產值，台灣宜重新審視擴大郵輪產業鏈，善用位處西太平洋中心東亞航運樞紐地緣優勢，以策略性的全球化行銷將台灣推向亞太郵輪產業中樞、全球郵輪大國舞台，將素有「漂浮海上的黃金產業」美譽的郵輪產業紮根台灣。

（作者為台灣國際郵輪協會理事兼常務顧問、實踐大學餐飲管理系兼任副教授）

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