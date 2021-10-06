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中國「政法老虎」落馬，分析：習近平20大前建立忠於自己的政法體系

2021/10/06 11:26

Chris

10月2日，中共中央紀委國家監委網站發布消息稱，前中國司法部部長，公安部副部長傅政華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。這位「政法老虎」的落馬，在中國公安界以及司法界可謂叫好聲一片。在他主政期間，無數律師，新聞人和維權人士遭到迫害，更是發生了震驚中外的「709」律師抓捕事件；基層警察被他肆無忌憚地壓榨，沒日沒夜地加班，只為凸顯出這位頂頭上司的政績。在眾多人眼中，傅振華淪落至此正應了這句：「善惡終有報，不是不報，時候未到」。

10月2日，中共中央紀委國家監委網站發布消息稱，前中國司法部部長，公安部副部長傅政華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。（路透社）

傅政華作為「朝廷」的頭號酷吏，終究避免不了被其宰殺的命運。酷吏們幹的壞事太多，積怨甚多，皇帝可以用他們殺人，等到怨氣太重後殺掉他們以平怨氣。如果傅政華了解中國歷史的話，他應該會料想到自己的結局吧。正如被他迫害過的律師浦志強所評論到：「抹布的使命是擦桌子，擦得乾淨、擦不干淨，歸宿都是垃圾桶，因而老傅出事，遲早！」但是，傅政華落馬當然不僅是因為得罪了媒體，公安和律師。從去年中國政府宣布要在全國政法系統中開展一場刮骨療毒式的全面整頓就可以看出，以習近平為首的中共高層已將清洗的對象深入政法系統。中國高層今年來展開政法系統教育整頓，從今年2月持續到7月，有超過17萬名政法幹警遭查處。

與傅政華案相提並論的還有他的「老同事」孫力軍的「落馬」。這位前中國公安部副部長被調查後，中國公安部的新聞稿將他與習近平的頭號政敵周永康並列提及，新聞稿中也出現政治野心極度膨脹，成夥作勢控制要害部門，私藏私放大量涉密材料等罕見表述。如此殊榮向外界透露出孫力軍很有可能反對當今聖上，最終惹禍上身。

從這兩件事不難看出，習近平對政法系統的清洗已觸及高層。政法系統作為中共的「刀把子」，起到對社會維穩的作用。但政法部門也是個雙刃劍，如果不能夠牢牢控制在手中，也會威脅到自身的統治。孫力軍和傅政華相繼落馬，都是中共高層清除政治隱患、打造忠誠乾淨的政法系統的結果。

（學生）

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