中國「政法老虎」落馬，分析：習近平20大前建立忠於自己的政法體系

Chris

10月2日，中共中央紀委國家監委網站發布消息稱，前中國司法部部長，公安部副部長傅政華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。這位「政法老虎」的落馬，在中國公安界以及司法界可謂叫好聲一片。在他主政期間，無數律師，新聞人和維權人士遭到迫害，更是發生了震驚中外的「709」律師抓捕事件；基層警察被他肆無忌憚地壓榨，沒日沒夜地加班，只為凸顯出這位頂頭上司的政績。在眾多人眼中，傅振華淪落至此正應了這句：「善惡終有報，不是不報，時候未到」。

10月2日，中共中央紀委國家監委網站發布消息稱，前中國司法部部長，公安部副部長傅政華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。（路透社）

傅政華作為「朝廷」的頭號酷吏，終究避免不了被其宰殺的命運。酷吏們幹的壞事太多，積怨甚多，皇帝可以用他們殺人，等到怨氣太重後殺掉他們以平怨氣。如果傅政華了解中國歷史的話，他應該會料想到自己的結局吧。正如被他迫害過的律師浦志強所評論到：「抹布的使命是擦桌子，擦得乾淨、擦不干淨，歸宿都是垃圾桶，因而老傅出事，遲早！」但是，傅政華落馬當然不僅是因為得罪了媒體，公安和律師。從去年中國政府宣布要在全國政法系統中開展一場「刮骨療毒」式的全面整頓就可以看出，以習近平為首的中共高層已將清洗的對象深入政法系統。中國高層今年來展開政法系統教育整頓，從今年2月持續到7月，有超過17萬名政法幹警遭查處。

請繼續往下閱讀...

與傅政華案相提並論的還有他的「老同事」孫力軍的「落馬」。這位前中國公安部副部長被調查後，中國公安部的新聞稿將他與習近平的頭號政敵周永康並列提及，新聞稿中也出現「政治野心極度膨脹，成夥作勢控制要害部門，私藏私放大量涉密材料」等罕見表述。如此殊榮向外界透露出孫力軍很有可能反對當今聖上，最終惹禍上身。

從這兩件事不難看出，習近平對政法系統的清洗已觸及高層。政法系統作為中共的「刀把子」，起到對社會維穩的作用。但政法部門也是個雙刃劍，如果不能夠牢牢控制在手中，也會威脅到自身的統治。孫力軍和傅政華相繼落馬，都是中共高層清除政治隱患、打造忠誠乾淨的政法系統的結果。

（學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法