自由開講》一再出問題的公共建設與「不習慣被監督」的南投縣政府

沈夙崢

連結南投市與中興新村的重要道路「祖師橋」，今年3月初南投縣政府宣布全面封閉施工，工務處長陳錫梧更以烏紗帽掛保證9月30日一定完工解封，不理會居民建議的「半半施工」方式。因為縣府執意全面封閉祖師橋施工，而將鄰近且有工安疑慮的綠美橋強制開放通行。當時建橋縣長林明溱還霸氣說「出問題我來擔」。然而到了10月1日祖師橋卻沒有如期完工，且截至9月30日縣府始終未向縣民說明。

南投市祖師橋開通，惟通車只開放單向，南投縣政府挨批「做半套」。（資料照）

在南投縣「跳票」似乎成為日常。祖師橋一事受到各界質疑砲轟後，又改口夜間封閉施工，趕在10月9日全面通車。不少民眾質疑，為什麼南投縣的工程總無法如期完成？為什麼被罵後總能隨意調整時程？面對毫無信用的縣府，如何信任工程品質與工地安全？工務處長輕易拿烏紗帽做賭注，跳票後又耍賴神隱，難道是仗勢自己曾任鄉長、牽手為現任議員，挾著龐大的家族事業就可以避免被監督嗎？不想被監督、沒有能力、不會做官就不要戀棧烏紗帽。

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一個決策脫口而出以前，應該要再三斟酌。面對工期諾言不是用烏紗帽掛保證、面對公共建設的安全疑慮也不是靠豪語就能保平安。我呼籲「出一張嘴」不應該是南投縣政府的施政風格。縣長的豪語、處長的烏紗帽、無視縣民的需求、拒絕被監督，如今看來根本鬧劇一場。

縣府未盡周全之處，就需要人民來提醒、監督之角色。遺憾的是，南投縣議會對縣府的不監督與放任，豢養出不太了解、不太習慣被監督的縣政團隊，正當的民主機制不常出現，導致大家總說「南投沒救了」。我認為南投唯一的解方是：縣議會要發揮作用，好好把關縣府的「官」是否以人民安全福祉為施政前提。

南投縣長林明溱。（資料照）

我相信人民在意、失望的並不是處長的烏紗帽去留，而是地方政府究竟是否重視民生交通？是否有尊重縣民，好好溝通、交代現況？不是讓體諒並遵守政策的民眾們無所適從！

（前立委林靜儀南投辦公室主任）

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