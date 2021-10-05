自由開講》語言從來就不只是工具，陳柏惟根本無需道歉！

許孟瑋

關於上週一（9月27日）陳柏惟立委用台語質詢國防部長邱國正事件，本文想抒發以下三點：

一、陳柏惟不用道歉，也不應該道歉。

陳柏惟不應該道歉，因為陳委員事先已按照《國家語言發展法》以及《立法院通譯服務》，提出通譯申請，立法院也同意，並安排同步口譯人員到場，主席陳以信甚至於開始前再次提醒在場官員，強調「相關的口譯人員與接收器的配置都已到位」之後，才正式開始質詢。然而，邱部長卻從頭到尾拒絕戴上通譯耳機，一再刁難、譏諷陳柏惟使用台語的行為。應該道歉的人是邱部長，不是陳柏惟。

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沒有做錯事，就不應該道歉。否則，只會讓那些不尊重專業、藐視台語、無視歷史的人真的覺得自己是對的。

立法院本會期首次試辦國家語言通譯服務，基進黨立委陳柏惟近日在國防外交委員會申請使用，卻引起與國防部長邱國正間爭執。（作者提供／截圖自立法院議事直播系統）

二、語言從來就不只是工具。

邱國正部長一再重述：「語言就是交流溝通的工具。」，在這邊要跟部長說：「您錯了，語言從來就不只是工具。語言，是承載文化與歷史的載體、是起造國家的根基、是殖民者消滅民族的手段。」

語言，更是一項需要長時間養成的專業。

能用語言日常對話是一回事，能進行有深度的論述是另一回事，而能同步且精準的翻譯，更是需要專門研究所的學術培訓和養成。部長拒絕依規定使用耳機，隨意指使非通譯專長的李宗孝次長翻譯，是踐踏專業，也顯露了台灣社會普遍對翻譯工作的無知。

訓練一位優秀的通譯人才，所需要的能力、時間、精神，不比培養一位國防部長來的少。

三、國民黨用國家暴力，摧毀台語，我們只能用國家政策，把台語搶救回來。

中國國民黨，為了把台灣人變成中國人，迫害本土菁英、竄改台灣歷史、用禁止母語、黨國教育等國家暴力，徹底摧毀台語，導致台語已經在年輕世代瀕臨滅絕。

陳柏惟與基進黨推動《國家語言發展法》、倡議母語教育改革、反對傷害母語的雙語政策、持續在國會殿堂用台語問政，花更多時間與精神，用台語研究法案、準備講稿，目的就是希望重新建立人民對台語的印象，讓台灣人回想起來：台語曾經很專業、很文雅、很優美。

台語，被國民黨牢牢刻上「低俗、粗魯、沒水準、沒文化」的標籤，標籤很難撕，傷痕也永遠都在，但透過政策搶救，傷口有機會復原。

（剛畢業於LSE倫敦政經的公共政策與行政學碩士）

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