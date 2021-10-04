韋恩的食農生活》「美威香烤鮭魚排」算不算重組肉？

幾年之前，重組肉成為大家關注的焦點主要是因為夜市牛排、羊排或是火鍋肉的爭議，重組肉當然成本較低，與真正的肉排比起來較為便宜，所以消費者不免有魚目混珠之顧慮。另一方面重組肉只適合全熟食用，所以不認清楚的話，會有烹調衛生的問題。

韋恩的食農生活

最近因為健康取向以及健身盛行，超商超市紛紛出現一些冷藏即食的雞胸肉、蛋白丁等以高蛋白質取向的食品，因為多半都是調味好了，所以只要熱一熱就可以，相當方便。前一陣子韋恩發現除了常見的雞肉外，7-11架上還出現了「美威香烤鮭魚排」，對於想要吃高蛋白點心的人，又多了一種選擇，不過韋恩仔細看了其成分之外，對其標示有些疑問。

美威香烤鮭魚排正面。（韋恩的食農生活提供）

鮭魚算是相當營養健康的食品，除了優質蛋白質含量相當高之外，還有珍貴的魚油（含DHA等等）參考前文鮭魚營養雙寶-蝦紅素&DHA+EPA，在油脂價值方面可以算是比雞胸肉更上一籌。而美威集團是全球最大鮭魚供應商MOWI，是以亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，進軍超商冷藏即食市場，推出這美威香烤鮭魚排。韋恩對這個產品的定位是相當肯定的。只是看到成分標示寫著：鮭魚、魚漿（金線魚、糖、多磷酸鈉、蛋白粉）、水、大豆沙拉油、葵花油、洋蔥、大豆分離蛋白、鹽、小麥纖維、白胡椒粉、品質改良劑（多磷酸鈉）。所以除了鮭魚為主要成分之外，其次就是魚漿了。而這所謂「魚排」每個都長得正圓形，形狀實在不像是鮭魚任何部位可以裁切下來的，所以韋恩不免納悶，這到底算不算重組肉？因為韋恩沒有完整資料，所以無法斷定。

請繼續往下閱讀...

美威香烤鮭魚排背面。（韋恩的食農生活提供）

幾年之前，重組肉成為大家關注的焦點主要是因為夜市牛排、羊排或是火鍋肉的爭議，重組肉當然成本較低，與真正的肉排比起來較為便宜，所以消費者不免有魚目混珠之顧慮。另一方面重組肉只適合全熟食用，所以不認清楚的話，會有烹調衛生的問題。因此食藥署在民國105年訂定了重組肉的明確規範供大家遵守。依據食藥署所訂的重組肉品名標示原則，重組肉是指「以禽畜肉或魚為原料，經組合、黏著或壓型等一種或多種加工過程製造之產品；且該產品的外觀，容易造成消費者誤解為單一肉（魚）塊（排、片）之產品」，不論使用的是否為同一部位的肉品，經過加工製程組合就是重組肉，須遵守「重組肉品標示原則」且必須明確標示出來。

重組肉食品標示規定：中華民國一百零五年一月一日生效

一、本規定依食品安全衛生管理法第二十二條第一項第十款及第二十五條第二項訂定之。 二、本規定所稱重組肉食品指以禽畜肉或魚為原料，經組合、黏著或壓型等一種或多種加工過程製造之產品，且該產品外觀易造成消費者誤解為單一肉（魚）塊（排、片）之產品。 三、包裝重組肉食品應以中文於品名顯著標示「重組」、「組合」或等同之文字說明，並加註「僅供熟食」或等同字義之醒語。 四、具營業登記之食品販賣業者，販售散裝重組肉食品，應於販售之場所，以中文於品名顯著標示「重組」、「組合」或等同之文字說明，並加註「僅供熟食」或等同字義之醒語。前項標示得以卡片、標記（標籤）或標示牌（板）等型式，採懸掛、立（插）牌、黏貼或其他足以明顯辨明之方式為之。以標記（標籤）標示者，其字體長度及寬度各不得小於零點二公分；以其他標示型式者，各不得小於二公分。 五、直接供應飲食場所販售重組肉食品，應於供應之飲食場所，以中文顯著標示該食品為「重組」、「組合」或等同之文字說明，並加註「熟食供應」或等同文字。前項標示得以卡片、菜單註記、標記（標籤）或標示牌（板）等型式，採張貼懸掛、立（插）牌、黏貼或其他足以明顯辨明之方式為之。以菜單註記、標記（標籤）者，其字體長度及寬度各不得小於零點二公分；以其他標示型式者，各不得小於二公分。

所以韋恩解讀這法規，再看美威鮭魚排，既叫做魚排，但是又使用了魚漿黏著，形狀又看似經過壓型，所以應該是符合重組肉的定義，那這樣就應該依照第三點：品名顯著標示「重組」、「組合」或等同之文字說明。而目前看來是沒有的，這就是韋恩納悶的地方，相當可惜。

以免大家誤會，韋恩再加強一下我對組合肉的看法。其實對於重組肉、組合肉，韋恩是抱持相當正面的態度，因為我覺得這是對愛惜食物、減少食物浪費、創造更多價值方面有很重要的貢獻。就像我在家裡如果肥皂用到很小塊，很難握得住的時候，就會嘗試把幾個小肥皂碎塊黏在一起聚成一個大肥皂，這樣又可重生用很久。其實重組肉的道理也有幾分像，原來較小塊的肉可能難以切片提供食用，或是要用也能當碎肉等有限的方式，但是如果把它們聚起來成更大塊，就可以做更多方面的應用了，所以我覺得是件好事。

只是韋恩認為既然重組，就要做到充分告知：

一方面讓消費者不致於與真正原形肉排混淆，畢竟價格與價值不同。另一方面，因為重組經過多道加工過程，微生物生長比較多，所以只能熟食，如果當成可以五分熟的牛排，那就有衛生上的問題。

更其次，因為重組過程中使用了一些黏合劑，可能有蛋白酵素、磷酸鹽（多磷酸鈉），所以對此類食品添加物過敏或是排斥的人，也要能夠清楚分辨才是。

本文經授權轉載自：韋恩的食農生活 「美威香烤鮭魚排」算不算重組肉？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法