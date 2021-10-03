當牙齒遭到外力撞擊而斷裂、掉落時，一定要即時處理，才能回復較佳的外觀及功能，方煥華牙醫師提醒，根據斷裂的位置不同，治療方式也不相同，務必及時就醫。

照護線上編輯部

「噢！好痛！」二十多歲女大生在爬樓梯時不小心踩空跌倒，門牙猛力撞上樓梯扶手，嘴裡旋即冒出一股血腥味。

「天啊，我的牙齒掉了！」女大生驚呼，睜大眼睛望著落在掌心的牙齒，腦海裡冒出好多問號，「現在應該怎麼辦？脫落的牙齒要如何保存？有可能把牙齒種回去嗎？」

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在外力撞擊下，牙齒可能會整顆脫出，贋復補綴專科方煥華牙醫師指出，如果處理得當，便有機會把牙齒裝回去，也就是所謂的復位。



搶救掉落牙齒，請你這樣做

「首先要趕緊找到掉落的牙齒，」方煥華牙醫師強調，「找到牙齒之後，千萬不要用衣服或衛生紙去擦拭牙根的表面。牙齒分成牙冠與牙根，牙根附著在齒槽骨上，本來就會帶血帶肉。牙根表面都是一些生長的細胞，倘若刷洗、擦拭牙根，可能會使牙齒復位之後的存活率降低。」

比較理想的做法應該是小心地用手拿著牙冠部，以乾淨、室溫的水輕輕沖洗，將表面附著的塵土污物沖掉就好。沖洗乾淨後，可以存放在生理食鹽水或牛奶裡，如果沒有生理食鹽水或牛奶，可以將脫落的牙齒含在舌下部，然後立刻就近尋找合格的醫療院所去做復位跟固定。

在事發當下正確處置，並即時就醫，才有較高的機會保住牙齒。

牙齒斷裂位置不同，處理方式也不同

牙齒遭到撞擊時，也可能發生斷裂，方煥華牙醫師解釋，隨著牙齒斷裂的位置不同，處理方式也不相同。

把牙齒剖半來看的話，從外到內，分別是最外層的牙釉質，中間的牙本質，最裡面的是牙髓腔，具有神經和血管。

如果斷裂的位置沒有影響到牙髓腔，屬於比較輕微的狀況。在斷裂面乾淨的前提下，有機會將斷裂的牙齒黏回去。倘若牙齒過於破碎，牙醫師會考慮用樹脂材料去修補，或是以陶瓷性的材質製做全陶瓷貼片來進行修復。

如果斷裂的位置破壞到牙髓腔，通常會建議先做局部或完整的牙髓組織清創，也就是根管治療或俗稱的抽神經。方煥華牙醫師解釋，治療完成後，沒有不舒服，才會進一步考慮如何復型，恢復原來牙齒的結構跟外型。可以使用樹脂材料、全陶瓷貼片，或製作牙冠。

如果斷裂的位置已進到牙根，屬於比較嚴重的狀況，需要將牙根拔除，以避免後續的發炎、腫脹。後續可能得考慮植牙或牙橋，以恢復美觀及咀嚼功能。

假牙的材質有哪些？

無論是因為牙齒斷裂、蛀牙而接受根管治療的牙齒，後續大多需要製作固定式假牙，如單顆牙冠將牙齒罩起來，方煥華牙醫師解釋，單顆牙冠就像安全帽，可多一層保護，避免牙齒斷裂。

固定式義齒會模仿原生牙齒的外型、功能去製作，常見的材質包括全金屬牙冠、金屬燒瓷牙冠、全瓷牙冠等，不同的材質具有不同的特性。方煥華牙醫師分析，全金屬牙冠具有延展性、密合度較高、較不會斷裂，但是因為顏色與自然牙不同，對美觀的影響較大。

目前，陶瓷類材質在牙科的使用範圍越來越廣，因為顏色與自然牙較相似、生物相容性高、強度與硬度高，方煥華牙醫師說，而且製作的時間較短，全陶瓷材質具有一定的優勢。

全瓷牙冠的材質包括陶瓷、二氧化鋯等。陶瓷的透光度佳，不過硬度中等，可能出現瓷崩、瓷裂的狀況。

二氧化鋯的強度較高，可讓假牙更為耐用，此外預染氧化鋯具有漸層顏色，可呈現自然色階。由於晶像結構的關係，氧化鋯能減少光線散射，提高透光度，且能產生螢光效果。所謂的螢光是因為自然牙能吸收不可見的紫外光，再發出藍色可見光。預染氧化鋯不用額外進行螢光染色，即可產生螢光，讓假牙呈現逼真外觀。

前牙區的假牙對外觀影響較大，基於美學考量，可選擇透光度、擬真度較佳的材質，方煥華牙醫師說，後牙區的假牙必須承受咀嚼、磨牙等挑戰，必須選擇強度較高的材質。

貼心小提醒

當牙齒遭到外力撞擊而斷裂、掉落時，一定要即時處理，才能回復較佳的外觀及功能，方煥華牙醫師提醒，根據斷裂的位置不同，治療方式也不相同，務必及時就醫。

妥善的假牙復形對於美觀及咀嚼功能皆非常重要，方煥華牙醫師說，假牙材質的進步，有助提升假牙的擬真度、耐用度。患者可以與醫師詳細討論，依照不同的部位及需求，做出合適的選擇。

本文經授權轉載自【照護線上】牙齒掉落、斷裂怎麼辦？該補牙還是作假牙？牙醫師圖解說明

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