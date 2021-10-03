自由開講》屏東挖眼事件

蔡輝煌

屏東發生疑似精神病患攻擊超商服務員的悲慘事件，多數人的想法是：具有攻擊傷人的精神病患把他她關在精神病房，不要放出來就好。

屏東高樹鄉日前發生疑似精神病患攻擊超商服務員的悲慘事件。（翻攝自爆料公社、記者陳彥廷攝，本報合成）

但是精神病房也有一些限制：

1。無法事先預防攻擊事件的發生。

2。精神衞生法為尊重人權，只有精神病人有嚴重的妄想、幻覺，無法照顧自己，有自傷傷人的事實或之虞，才有可能強制住院，且有住院期限。

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3。精神病患的親人可能不忍心讓他她住院，或未治療好一點就辦出院。

4。出院後常見因缺乏病識感不再治療而再發病。

5。社區強制治療打長效針，病人知道醫護何時會來，可能閃人，也有可能不開門，甚至攻擊，無法連續。



事實上攻擊傷人不一定是精神病人，可能是個人恩怨、衝動個性、反社會行為、犯罪行為等，不是精神科能力所及。

（精神科醫師）

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