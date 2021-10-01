自由開講》護食安等於護國安，植物醫師專法不能等！

李尚謙

前日（29）中國國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上秀出台灣水果，包含釋迦、蓮霧的病蟲害照片，手法與年初台灣鳳梨驗出「介殼蟲」有異曲同工之妙。

中國國台辦發言人朱鳳蓮（右）前日公布「可可花癭病菌」照片，指控台灣釋迦、蓮霧有「有害生物」。（翻攝直播）

中國針對台灣當令農產品的養套殺打擊策略在「台灣主權」越加彰顯於國際舞台之後只會更加頻繁。攸關廣大農民生計的整體國家經貿策略，難道沒有活路嗎？

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由學界推動的植物醫師團隊在沒有立法的保障下，仍持續在這二十年間下鄉協助農民提升各方面栽作技能。搭配農藥減半的長期目標，協助降低土地負載力，也間接降低生產成本。植醫幫助農民專注產品品質提升，為符合國人食安意識的農產品默默作把關。

植物醫師就是台灣農業站上國際舞台的關鍵推手，也是與農民站在產業第一線的支持夥伴。推動立法將得以更健全地守護台灣國際利益，國人支持就是植醫最大的後盾。

面對台灣於中秋假期遭中國禁運農產品一事，農委會主委陳吉仲擬於本日向WTO訴諸爭端解決機制，對內則動用十億補助款替農民解急救危。不禁想問，以台灣的農業實力以及經貿局勢，難道台灣農民只能無奈等待遲來的公平正義嗎？

活棋一直都在。台灣於一週前向紐西蘭遞交CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）申請書，CPTPP與WTO明顯不同的地方在於採取FTA雙邊談判模式，更加重視國與國之間公平貿易精神，別忘了佔主導地位的日本、澳洲等共享民主價值的抗中盟友甚至東南亞國家，才是台灣農產品走向國際，發光發熱的新興市場。

植物醫師立法的迫切性在台灣加入CPTPP之後可顯其重要，也是串起產業升級、強化農民組織，提高產品競爭力的關鍵角色。除了不必再看中國臉色，「植醫把關」將使國內消費者得以用實惠價格購買安心、減農藥的蔬果，也加速地力恢復、永續環境的再造。替國家、農民、消費者開啟三贏的優勢大局！

（作者為台南市民，台灣基進政經私塾學員）

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