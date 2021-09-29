85010》被假律師騙6000多萬？想要迅速離婚可以怎麼做？一次教會你怎麼自己寫離婚協議書！

如果有天婚姻真的走到離婚這一步，真的只有靠支付大筆費用打離婚官司這種方式才能成功離婚嗎？

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你敢相信嗎？居然有人透過假扮律師成功騙得6000多萬！一名原本擔任快遞員的楊姓男子，從2017年起透過假扮律師幫24名當事人處理離婚案件、竟成功騙得6,232萬元！除了驚訝於詐騙金額之高以及有這麼多人願意一擲千金來委任離婚律師外，如果我們的婚姻真的走到離婚這一步，真的只有靠支付大筆費用打離婚官司這種方式才能成功離婚嗎？

離婚已經夠難過了！居然還有人透過假扮律師成功騙得6000多萬！難道真的只有靠支付大筆費用打離婚官司才能成功離婚嗎？ （圖片取自網路）

除了打離婚官司以外的離婚方法：協議離婚

依照法律規定，離婚是一定要辦理離婚手續的！其中協議離婚就是最快可以成功離婚的方式（另外兩種離婚方式分別為調解離婚、裁判離婚），只要雙方備妥文件和相關證件就可以一起去戶政事務所完成離婚登記、恢復單身生活。當然還是有一定的流程需要注意，這邊簡單說明協議離婚的基本步驟。

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協議離婚的基本步驟：

1. 雙方有離婚共識簽好的離婚協議書

2. 2位離婚證人的簽名

3. 至少準備3份離婚協議書，其中一份去戶政事務所辦理離婚登記時，提供給戶政事務所留存

4. 帶好戶口名簿、身分證、印章、大頭照和離婚協議書前往戶政事務所辦理離婚登記

所以不是每段婚姻都要300萬或者上法院才能結束，如果有人自稱會幫你打離婚官司並直接要價300萬，先打110就對了！

所以不是每段婚姻都要300萬或者上法院才能結束，如果有人自稱會幫你打離婚官司並直接要價300萬，先打110就對了！（翻攝高雄婦幼警察隊臉書粉專）

那離婚協議書要怎麼寫？

雖然網路上有提供很多不同離婚協議書的版本，但實際上需要注意的部分很多，一旦範本稍微寫簡略一點、就可能影響未來自己的權益，因此在挑選離婚協議書範本的時候要特別注意！以家庭中有學齡兒童的夫妻為例，離婚協議書的內容一定要包含到「監護權」、「探視權」的部分，才不容易造成後續的糾紛喔！

講了那麼多，所以離婚協議書需要出現什麼內容呢？除了最基本的雙方基本資料、簽名欄位以及離婚事由，「子女」與「金錢」這兩大主題，才是離婚協議書的重頭戲。事先先約定好如何分帳、如何撫養孩子，才不會離完婚雙方還是因為沒有共識而繼續糾纏不清！除了基礎資料外，離婚協議書主要可以分為「監護權、探視權、扶養費、財產分配」這4個部分。

監護權

會決定夫妻哪方會成為未成年子女的法律代理人，代替行使孩子的權利和義務。當然也能約定「共同監護」，關於子女的重大事項父母都能共同討論並決定。

探視權

確認誰與子女共同生活後，不代表另一方就再也不能相見，只是在實務上探視權時常會有爭議，因此若能事先約定清楚將會減少許多後續麻煩。這部分建議寫得越清楚越好，像是「平時探視方法：探視方得於每月單數週之星期六，與未成年子女ＸＸ會面。」

確認誰與子女共同生活後，不代表另一方就再也不能相見，只是在實務上探視權時常會有爭議，因此若能事先約定清楚將會減少許多後續麻煩。（https://www.freepik.com/）

扶養費

子女的教育費、日常生活用品所需的費用也是雙方共同支出，因此需討論支付金額以及支付方式、寫進離婚協議書裡。

財產分配

財產分配會根據結婚時選擇的制度而有所不同，若當初約定財產分配採用「夫妻財產分開制」，那麼事情將會簡便許多，若無特別約定則會依「法定財產制」辦理。

看完上述內容，相信你對於怎麼寫離婚協議書有基本認識啦！但是因為離婚協議書裡需要注意的眉角很多、怎麼正確用字才不會造成後續的鑽漏洞行為，都是需要專業人士去細細評估的。所以比較建議的做法是先將相關的需求列點、再提供給律師幫忙寫離婚協議書，才會最大限度地保障到自己的權益喔！關於離婚協議書更詳細的注意事項看這篇：2021離婚協議書範本下載！雷皓明律師免費教妳寫！

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