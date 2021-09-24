自由開講》水果政治學、CPTPP，台灣走向國際可以更勇敢

邱志偉

近日，中國宣布9月20日起暫停進口台灣的釋迦和蓮霧，農委會宣布將透過WTO管道尋求爭端解決。中國今年初以來，先是針對鳳梨進行封殺，再來又在本月封殺台灣水果，且均選擇輸出中國的大宗水果，以及銷量較佳的時刻，明顯有備而來，國民黨主席候選人，卻將問題歸咎於台灣政府處理兩岸關係不當。

台灣政府在22日晚間宣布正式申請加入CPTPP，國民黨再度展現對中國的呵護備至。台灣政府申請加入，這是對台灣增加與區域經濟合作的重要窗口，這是獨立作業的事情。事實上，本人關心CPTPP多時，我已在國會質詢此議題數年，本月16日本人亦召開記者會，呼籲政府應當正視中國可能申請加入CPTPP的挑戰。此刻政府正視遞交CPTPP加入申請，印證台灣不是被中國嚇大，走向國際更不應穿中國小鞋。

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台灣這次提出CPTPP的申請，也看到包含美國商會、日本政界以及許多友好國家，甚至《經濟學人》也不看好中國申請加入CPTPP，台灣人要堅信自己面對友我國際情勢，不必妄自菲薄，更不用任憑中國頤指氣使。（法新社、歐新社，本報合成）

中國在水果議題操作政治，國民黨發言不應配合中國操作

台灣的水果自今年以來，接連被中國無理封殺，過去台灣在ECFA後簽的許多協議，搭建的諸多兩岸平台，如今全然派不上用場。但關閉溝通之門的人是中國政府，台灣政府始終都願意和中國溝通對話，願意用平等互惠的機制處理貿易問題，即便在政治場域劍拔弩張，亦不應單憑所好打擊台灣農業。

不過，中國政府選在國民黨，即將在周末舉行的黨主席選舉前夕，封殺台灣農產品，不但是不給國民黨面子，甚至國民黨四位候選人，各種向深藍靠攏，對中國諂媚的好話都已說盡，中國仍無情選在黨主席選舉時，封殺台灣水果。

根據統計，台灣釋迦年產量約為5萬7千公噸、蓮霧年產量約為5萬公噸，兩者輸往中國的比例均相當高。照道理說，一個負責任的政黨，在這時候應該要能同理台灣農民的處境，為台灣農民的損失感到不捨，但國民黨的作為不是譴責中國，而是跟中國一鼻子出氣，譴責政府處理兩岸關係不當。

國民黨的發言，甚至等同於證實中國只是政治性操作。但政府近期根本不曾有對中國農產品或任何經濟作物進行制裁，亦未對中國有挑釁作為，假使是針對美方駐外館處正名的報復，也同屬荒謬。台灣改名是經美國政府同意，無須跟中國說明，中國若以此藉題發揮，是無理取鬧。

德不孤必有鄰，台灣走向國際不是只有中國

我們堅信德不孤必有鄰的道理，瑞士國會議員透露，瑞台商會目前正計畫進口台灣蓮霧至瑞士。台灣這次提出CPTPP的申請，也看到包含美國商會、日本政界以及許多友好國家，甚至《經濟學人》也不看好中國申請加入CPTPP，台灣人要堅信自己面對友我國際情勢，不必妄自菲薄，更不用任憑中國頤指氣使。

同時，我也呼籲政府申請CPTPP的名稱上，要更有遠見。當前國際氣氛對台有利，申請加入CPTPP的名稱就應該以「台灣」為主。或許我們過去在名稱上多選擇妥協，或認為WTO模式是個選擇，但時空環境在這幾年已有翻天覆地轉變。應當趁此機會應該開啟「CPTPP新模式」，讓「台灣」能夠成為我國在國際組織上的新常態。也希望國民黨能站在支持樂見的立場，為台灣走入國際社會給予助力，別再為中國出氣，更不要讓中國有見縫插針，誤導國際視聽的機會。

（立法委員）

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