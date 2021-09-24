自由開講》從林為洲「最恰當的時間應該是2026年」論在當下縣市合併的迫切性

王昱凱

新竹縣市從過往歷史、以及竹科園區的發展，原本就是同一個生活圈，然而卻由不同縣市政府所分治，以至於衍生許多問題。縣市合併必然有助於這些問題的解決，並且升格直轄市後，可分配的資源變多，有助於吸引更多優秀人才。不過，上述都是從新竹的角度來思考縣市合併的問題，但對台灣整體的影響呢？

接下來要請大家思考的一個問題，十年後的台積電還會台灣的護國神山嗎？這裡面牽涉到兩個問題，一個是台積電還會選擇台灣作為主要的發展區域嗎？其次台積電是否還可以維持他目前的競爭優勢？

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不改變，台積電就有可能出走

武漢肺炎自2020年初肆虐全球。自去年底，許多製造企業希望從停工的困境中復甦，力圖回到疫情前的生產量能。但全球許多大廠在復工後發現晶片嚴重短缺，影響復工。全球性的「晶片荒」再次突顯晶片的重要性。美、日、歐盟紛紛邀請台積電前往設廠，以解決晶片荒的問題。而目前已經有具體進展的為日本、美國。

首先，在美國進度部分，美國亞利桑那州12吋晶圓廠已經動工興建，明（2022）年下半年裝機，且2024年第一季量產；亞利桑那州廠將成5奈米第二大聚落。今年初，陸續傳出台積電要在美國總共蓋6座廠。其次在日本的部分，台積電在日本九州熊本縣興建在日本首座晶圓廠，最快2023年投產。繼先前傳出攜手索尼（SONY）合資之後，豐田旗下日本汽車零組件大廠Denso，以及老牌企業三菱電機都可能加入合資行列，總投資額預估高達1兆日圓（約新台幣2,600億元），共同做大台積電日本廠規模，同時也能確保後續產能出海口無虞。

台積電向來以台灣為主要生產基地，為何願意將僅次於3奈米的先進製程大舉的移出台灣？（EPA）

台積電在美國的投資格外受到重視。台積電向來以台灣為主要生產基地，為何願意將僅次於3奈米的先進製程大舉的移出台灣？

業內人士表示，中美貿易角力戰下，台積電跨出這一步，除了不可諱言回應美國政府要求外，另一方面，也有務實的考量，尤其台積電的大客戶幾乎都在美國，包括蘋果、輝達、超微、博通等等，光是憑藉營收前兩大應用 ：智慧機和HPC（高速運算）就佔據80%，以及過往台積電前十大客戶營收比重歷來至少占6-7成來看，在美國大擴產確實有訂單底氣撐腰。

回到台灣，台積電的總部位於新竹科學園區，為全球最大的晶圓代工廠，在新竹寶山二奈米廠最近剛通過環評，但初期在土地取得過程並不順利。有別於張忠謀主張台積電的主力要放在台灣，以擴大產業聚落的效應，劉德音說，「台積電是一個世界級公司，要想到十年以後的台積電會是什麼樣子。台積電現在被許多公司需要，十年後也希望依然被各國廠商所需要，不過這是一個別人沒有走過的路，也不知道能不能成功，所以只能一步一步走下去。」對於把先進製程的晶圓廠設於台灣以外，並不排斥。

因此，針對第一個問題，十年後台積電的主力不一定還會在台灣。如果行政部門無法提供更好的產業環境與行政效率，台積電是有可能出走的。

韓國：在2030年前建立全球最大半導體供應鏈

針對第二個問題，台積電是否還可以維持絕對的領導地位。從過往歷史來看，韓國、中國，都試圖挑戰台積電的領先地位，台積電一樣是穩坐龍頭地位。台積電主要的競爭對手是韓國三星。因應全球晶片荒，韓國總統文在寅在2021年5月13日訪問三星電子位於京畿道平澤市的晶片生產基地時宣布：「我們的政府將與公司聯合起來，組建一個半導體強國」，並誓言十年內，在2030年前建立全球最大半導體供應鏈，讓韓國成為關鍵晶片材料和設備供應之全球領導者。

為實現「打造全球最大半導體供應鏈」的夢想，韓國政府將在西部北起板橋、器興、華城、平澤、溫陽等城市、中部的利川、龍仁、清州等，打造涵蓋半導體製造、材料、零組件、設備以及設計等領域的產業群，而該些地點合起來則會呈現一個「K字型」。該計畫目前共吸引約150多家企業加入，總投資金額約4,500億美元。

韓國正集結政府與企業之力，要在10年內，2030年前建立全球最大半導體供應鏈，不只是在挑戰台積電的領先地位，也連帶會影響到台灣相關周邊產業鏈的競爭優勢。

面對美中抗衡、科技戰與貿易戰，以及武漢肺炎疫情對於全球產業供應鏈帶來的衝擊，新竹市作為台積電及台灣高科技產業最重要的基地，迫切需要全方位的升級，包括提升行政區域的層級、規模及預算，才能強化區域整體的競爭力。新竹縣市合併更在宣示，台灣對於穩住護國神山的決心，不只是在解決在地的問題，更是要讓台灣在未來或甚至更久的時間，能夠坐穩以台積電為首半導體產業鏈的領導地位。

由此來看，面對國際的壓力，台灣根本沒有一天可以浪費，更別說要等到2026年。會提到2026年的出發點都是基於政治人物或是政黨個人的私利，無視於目前世界的潮流。

（研究員）

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