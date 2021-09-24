自由開講》做一個負責任的政府，很難嗎？

謝文輝

今年第二季疫情爆發，政府要求醫院營運降載，普設專責病房，把醫療人力投入全面抗疫，這是醫療工作者的天職責無旁貸，全國醫療院所都動起來，站到第一線。

季後健保結算，健保醫療服務量能明顯減少，醫學中心住院率只剩60％左右，中小型醫院大概也只剩50％，門診也大幅下降，可是全國健保六分區的點值，大部分才勉強達到1點1元左右，像中區的1點還只有0.96元，潮水退了才能看到誰沒穿褲子的赤裸裸真相，突顯了政府長期對總額的編列，根本是嚴重不足。

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二代健保不是大力宣示要以「量入為出」為政策目標嗎？執行了近二十年的總額制度，規劃時強力主張「為維護全民健保財務平衡，其正本清源的做法，應落實財務責任制度，在健保（署）努力控制醫療費用之餘，若有財務缺口，仍需依法調整費率以為因應。但若付費者，無意願配合調整費率因應，則依保險自給自足原則，應部分負擔或減少項目，以維持財務收支平衡。」（摘錄自衛福部〈醫院總額支付制度研議方案〉）。

實際醫療服務量能和健保總額，年年都有6～700億的差額，政府為了討好民眾，依然不負責任的猛開支票，這就是長久以來，健保服務量能與總額會有如此巨大落差的根本原因。（本報資料照）

現在實際醫療服務量能和健保總額，年年都有6～700億的差額，然而政府為了討好民眾，還在夸夸而談明年要推動整合性護理，依然不負責任的猛開支票，這就是長久以來，健保服務量能與總額會有如此巨大落差的根本原因。

完全違背政府自己規劃的「總額制度」及「二代健保」的政策原則和理念，這樣不負責任的政府，真讓人無言，不禁讓人懷疑他們是否不在乎搞垮我們珍惜的健保。

（台灣社區醫院協會名譽理事長）

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