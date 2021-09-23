自由開講》我贊成大新竹升格

呂椬境

如果有人問我新竹縣市合併的看法，我一定舉雙手贊成。

早在日治時期，新竹原本就是一家，後來因為閩客族群及政策上的關係才分家成新竹縣與新竹市。分家後的新竹市後來具有幾個優勢: 全國頂尖的清華及陽交大學在新竹設立、工研院及科學園區規劃。在人才優勢及科技產業快速發展下，新竹市堆積成全國含金量最高的城市，每年為政府帶來1000億以上的稅收。

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竹科園區的對外聯絡交通一直是致命傷。在高密度人口工作場域的園區，平常一個上下班時間都至少塞車半小時以上。（圖：竹科管理局提供）

當初成功創業準備擴大發展時，清交校友身分的我，理當直接進駐人才最多、資源最豐富的科學園區，但卻看到交通及駐地兩個重大的問題而作罷。

1. 交通問題

在民國75年時，園區工作人數約莫8-9000人，產值約為30億。到目前為止（民國110年），園區的總產值已高達1兆，園區工作人更是攀升接近160000人，成長了20倍。在園區規模不變而人才高速成長下，園區的對外聯絡交通一直是致命傷。南來北往的高速公路上，下了交流道雖然有新安路、工道五路幫助光復路進行車輛分流，平面道路有慈雲路可進入園區，但在高密度人口工作場域的園區，平常一個上下班時間都至少塞車半小時以上。

時間就是金錢！時間流逝看似不須從你我口袋拿出任何一毛錢，但對企業來說，員工無法準時上下班、產品出貨不能及時送達，時間成本的浪費卻是最昂貴的代價。

2. 駐地問題

園區場地已幾近飽和，對於一個以生產基地為考量的製造業來說，基地仍不夠大。目前業界發展趨勢是以產業合作形成產業聚落或聯盟發展，目前新竹市已沒有更多的地讓園區擴展。

如果新竹縣、市能夠成功合併成大新竹，我相信整個城市規劃可以更完整，新竹科學園區的腹地就可往鄰近的寶山鄉、竹東鎮、芎林鄉及竹北市發展，當園區延伸基地更大時，容易讓更多產業能夠發展其聚落，同時在更多的中央統籌款注入及行政命令容易貫徹下，交通規劃一定能夠臻於完善與全面。

之前朋友總是笑說新竹除了冰冷的高科技外，剩下的就是文化沙漠。事實上，新竹還有北埔、峨眉、五峰、尖石、關西、新埔、湖口及新豐鄉，這些鄉鎮很多保有當初的客家或閩南文化，藉由更多的資源注入，可以依各鄉鎮的優勢規劃發展成人文特色城市。

新竹縣市合併是考驗領導人的智慧，需要具有前瞻力、魄力及執行力，站在產業界角度去看大新竹的規劃，我們樂見其成。

（科技公司負責人）

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