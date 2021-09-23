自由開講》朱立倫走不了馬英九路線…卻只是派系傀儡

韓友臣

國民黨主席選舉這齣三流宮鬥劇演到現在，終於進入「收尾階段」，只是到底是「爛尾收場」，還是一個「大家都能接受的結尾」，這就要看最後主席寶座落誰家。

如果以時下流行的宮鬥劇來說，朱立倫好比眾宮中勢力共同擁護的某位受寵嬪妃，以為自個兒能得皇上（指國民黨員）寵愛，盡情的擺動纖腰玉手，只求皇上投以那關愛的一眼。

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朱立倫走的路線，看得出來是在走前總統馬英九的路線，力求成為國民黨的「共主」，讓整個國民黨團結在他之下。（本報資料照）

朱立倫走的路線，看得出來是在走前總統馬英九的路線，力求成為國民黨的「共主」，讓整個國民黨團結在他之下。只不過朱立倫的段數仍舊差曾是「萬人迷」的馬前總統有一段距離。朱立倫與馬前總統一經比較，朱至少有三大差異。

差異一：馬英九攻無不克，朱立倫戰績慘淡

馬英九被譽為「攻無不克，戰無不勝」，直至2014地方選舉之前，馬英九個人選舉生涯全無敗績，他個人輔選郝龍斌首次參選台北市長亦是「馬到功成」。馬英九個人也於2008、2012年兩次總統大選，協助拉抬立委選情，國民黨立委席次在立法院過半，維持國民黨的完全執政優勢。

而朱立倫近年參與過的選戰結局慘澹，2016總統大選慘輸蔡英文300多萬票，立委選舉讓國民黨一口氣掉了29席，成為立法院的弱勢。2020總統大選輔選國民黨候選人韓國瑜，身為競總主委，面對民進黨「芒果乾」、「抗中保台」兩大夾擊，竟是毫無反擊作為，任憑韓國瑜被抹紅徹底，因此遭批評「輔選不力」。朱立倫常掛嘴邊的領導力，被酸民網友揶揄為「領『倒』力」。

至於朱立倫常講的「我有贏過蔡英文（總統）」，很抱歉，當時的蔡英文是在練兵，她真正目標是2016總統大選，沒有要跟朱立倫「動真格」，才讓朱立倫險勝，否則要拿下新北市不在話下。

差異二：馬英九是強勢共主，朱立倫是派系掌中物

馬英九2005年作為國民黨的「Chosen One」，在國民黨主席選舉中擊敗王金平，成為國民黨新興的「強勢共主」。馬英九基本讓全黨各方勢力「定於一尊」，不光傳統國民黨組織、地方派系，自主黨員也盡收囊中，以其領導權威指揮黨機器自是游刃有餘。

這次國民黨主席選舉，朱立倫若真當選，只會重演2015年被戲稱為「最弱黨主席」的舊事。朱立倫在自主黨員方面，因朱與另一位候選人張亞中隔空角力、內鬥越演越烈、檯面上明顯的操作棄保，可能會讓自主黨員票跑光光。朱若果真能選上，變成是靠國民黨傳統派系的支持。新任主席上台本該新銳，不過朱上的話則新銳不成，老舊腐朽有餘，對於這些「幫助過朱立倫」的派系，「報恩」在所難免，未來必受掣肘，朱不正淪為「派系掌中物」？縱然派系勉強賣面子給朱立倫當個「名義上的共主／弱勢共主」，也不過是派系傀儡罷了。

差異三：馬英九明確宣示選總統，朱立倫逃避表態選總統

「選不選總統」這一題，在這次的國民黨主席選舉屢見蹤影。照道理講，這應該是非常好回答的問題，因為答案很簡單：選，或不選。 馬英九回答「選不選總統」相當果決：「我不光要選，我還要帶國民黨贏」，開始逐一掃平阻礙，或收服可能反對他的人，他登高一呼則望風披靡，帶動立委選舉的佈局。 反觀朱立倫，當媒體記者問到「選不選總統」這一題，永遠回答「我一定無私無我推出最強候選人」、「這是民進黨希望的，我不要陷入民進黨的陷阱」。

事實上，朱立倫想選總統是「路人盡知」，沒什麼不能坦承的。越逃避，讓人越反感，原因很簡單：「選不選總統」是「大是大非」的問題，是需要及早佈局的問題，因總統大選的佈局牽動立委選舉，這全都涉及到領導人的領導格局。朱立倫若有意選，就提出國政大策，在公平的初選制度下讓泛藍支持者評斷夠不夠格，要就要，不要就不要，何必逃避？

日前趙少康專訪朱立倫，趙冷不防說「我知道你想選總統」，嚇得朱立倫趕忙否認「沒有，我沒這麼想」。雖是專訪插曲，卻也道出朱立倫和馬英九之間的格局差異。

朱立倫想當共主 可知道今夕是何夕？

馬英九能夠成為國民黨的「強勢共主」，不光是馬英九個人的人和，還有天時、地利。 過去，國民黨中央之所以有能力緊密控制地方派系，一是黨中央資源充沛，二是地方組織強，要人、要物、要支援全都有，憑藉著「裙帶關係」，國民黨中央能把地方抓牢。 馬英九是搭上了國民黨強悍期的「末班車」，加之以馬英九個人耀眼的政治成績，他能橫掃群雄，當上「強勢共主」—「挺我，我帶你們贏」。

然而2016年政黨輪替，國民黨淪為國會弱勢，國民黨中央慣用緊抓地方的「左膀右臂」被一一拔除，國民黨中央與地方的關係大不如前。須知，地方派系對於政黨的認同可不像某些政治觀察家或評論員所「想像」的如此「換帖」。當「國民黨」三個字不再具有品牌價值，甚至是負資產的時候，至少在選舉文宣上是不會看見國民黨三個字的。

2016換柱事件、2020輔選不力、2020國民黨大敗後神隱、捲入「張亞中違紀案」疑雲、與張亞中之間的惡鬥演變成分裂危機、對自家人惡性操作棄保等，不都是讓泛藍支持者看了搖頭的「朱立倫負資產」？地方派系動員，也得對自家支持者有交代，這些支持者對朱立倫三個字會挺得下去？ 況且，朱張兩陣營互鬥愈演愈烈，各不相讓，從互相指控「美國線民」、「紅統」，到最近更升級為李登輝餘毒相挺以及性侵案，兩者作為候選人，一再放任事態發展，甚至親自出擊，失去一位領導者應有的格調與高度。黨員之間仇恨感因此被挑動起來，「選前撕裂，選後分裂」似乎已成定局，朱、張二人，無論何人當選，恐怕都無力處理分裂隱患。

朱立倫幻想著讓「黨中央這個心臟強起來」，可謂「不知今夕是何夕」，共主的時代已過，現能團結國民黨各方的是「制度」，朱立倫說的每一字句都感受不出制度價值。對於朱立倫口喊團結、隔空炮打自家人的戲碼，大家都看膩了，無怪乎，江啟臣必須發出聲明表示，「一場主席選舉搞得一蹋糊塗，實在丟臉大家都看不下去了。國民黨不能重演『棄柱保朱』的老戲碼，過去失落的6年，還要再來一遍嗎？請珍惜得來不易的世代交替。」

（文學院碩士生）

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