胡，怎麼說》張治中，張亞中...，此中和彼中！

胡文輝

張亞中、張治中，時隔70年，此中非彼中；兩人都是身在中國國民黨時高唱國共「和平協定」，此中亦若彼中！

張亞中正在競選中國國民黨黨魁，被黨內對手朱立倫等人嚴批為紅統、急統，他目前聲勢高漲，不能不令人想起「中國國民黨在中國」時的張治中。

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張治中（1890-1969）是中國國民黨內的親共分子，在國共戰爭期間，大力主張國共和談，他最出名的是，1949年4月，他率團代表國民黨政府去北京和中共和談，談的結果竟是身為團長的他及大部分團員都投共去了。他隨後宣布脫離國民黨，加入中共替投共國民黨員成立的尾巴政黨－中國國民黨革命委員會（民革）。中共建政後賞給他全國人大副委員長等高官職位，但文革時他被紅衛兵抄家，毛澤東下條子保護他，才免於被當街批鬥公審。

張治中是中國國民黨內的親共分子，在國共戰爭期間，大力主張國共和談。張治中（左起）與毛澤東、美國特使赫爾利和周恩來。（維基共享）

當年張治中率領的國民黨代表團裡，邵力子等本就是親共分子、劉斐後來更被認為是中共地下黨員、潛伏在老蔣軍委會的頭號共諜，這樣的親共及共諜組成代表團，能談出什麼和平？談投降還差不多！

1949年4月的國共談判，蔣介石已下野（仍是國民黨總裁），代總統李宗仁和張治中等和平談判派仍妄想「隔江分治」，對國共和談信心滿滿，但共軍已佔了絕大優勢，根本不理國民黨和談派那一套，4月20日，中共代表周恩來當面交付一份「國內和平協定」，要張治中等簽字畫押。

果然，這份所謂「和平協定」，根本就是國民黨政府全面向中共「無條件投降書」，它的內容分8條24款，國民黨的蔣介石等等等要角全都被列為「戰犯」，交付審判，廢除中華民國憲法，中央及各級政府、軍隊、警察...所有人員及一切財產都交由中共接收整編。這份「無條件投降書」如簽下去，國民黨就全死了，因此國民黨政府由行政院長何應欽下令張治中不准簽署，國共談判破裂，張治中、邵力子等投共、不回南京了，而中共之後發動渡江戰役，佔領南京及全中國。

拿張治中來比張亞中，是因他競選國民黨黨魁的宣傳主調就是兩岸和平協議、和平備忘錄，就以原也曾要選黨魁的趙少康，以媒體人身份訪問張亞中的犀利提問來對比，趙少康問張亞中主要有三點：

1，如果張亞中當上黨主席後，和平備忘錄談不回來怎麼辦？張亞中答說下台負責，趙回嗆，當黨主席這樣太不負責了。

2，中共為什麼要聽你張亞中的？

3，即使簽了備忘錄、和平協議，能相信中共會遵守嗎？

這2、3兩點，趙少康問張亞中，自己人問自己人問更透，問到要害了，結果當然也是張亞中有答等於沒答，因為都操之在中共，國民黨不管誰講再多都沒路用。

張亞中正在競選中國國民黨黨魁，被黨內對手朱立倫等人嚴批為紅統、急統，他目前聲勢高漲，不能不令人想起「中國國民黨在中國」時的張治中。（本報資料照）

趙少康問張亞中的問題，同樣也可問趙少康自己、問朱立倫、問江啟臣等...，答案用詞有深淺，統一有急緩，但一定同樣有答等於沒答、同樣操之在中共，因為，國民黨承認九二共識、一個中國、兩岸統一等主張，稍微推向前一點，說白一點，個個都同意張亞中的主張，所以國民黨其實人人皆是張亞中。狐狸莫笑貓啦。

倒是張亞中講的，和中共談不成和平備忘錄就下台，黨魁下台然後呢？就沒有了。這和張治中當年和中共談出和平協定（投降書），被國民黨否決就下台，然後呢？他就投共去了！

70年後，此亞中和彼治中，似有遙相呼應、國共和平舊調重彈的意味？！

其實，假如張亞中當上國民黨黨魁（我認為他不會當選啦），代表黨去跟中共談和平備忘錄，談不成只是黨魁下台，如果有人想學張治中，就由他去吧；談成了，那才大事不好了，國民黨就壞壞壞，將會成了降共賣台黨，在台灣無法立足，只能回中國去併入「民革」，那國民黨就死定了。如果國民黨執政，張亞中代表台灣去談而且談成了和平協定，那麼台灣就死定了、中華民國哪還能活？？？

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