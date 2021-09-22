自由開講》給國民黨「一帖起死回生」的良藥！

陳慶坤

國民黨主席選舉競爭進入白熱化，「亡黨感」被點燃。只是，紅統、亡黨、分裂、美國線民，已經淪為狗咬狗一嘴毛的混戰，只看到狗毛齊飛沒看到「牛肉」的境地？四位候選人唯一共識，就是都脫離不了「九二共識」的枷鎖，沉溺在「一中」謊言的訛詐之中！

前黨國大老劉泰英表示：「現在台灣這些年輕人都不喜歡中國，他們都認為自己是台灣人，所以如果你國民黨現在一直搬出九二共識，一定是穩死的，因為九二就沒共識嘛，那是騙人的。」媒體工作者蔡詩萍亦云：「國民黨主席四位參選人看不到主流民意！」

請繼續往下閱讀...

國民黨主席江啟臣日前提出「九二共識plus」的說法，馬上遭到中國國台辦發言人朱鳳蓮打臉：兩岸同屬「一中」，共謀統一不能模糊；並重申，「一中」就是台灣和大陸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。

這些如雷貫耳的警示，國民黨候選人是「目睭被蛤仔肉糊到」？還是被黨國的「符咒纏身」起乩難退？這樣簡單的思考邏輯國民黨還在裝睡？繼續欺騙「綠畜」台灣人？那也太低估台灣人的知識、智慧了！

國民黨四位黨主席候選人唯一共識，脫離不了「九二共識」的枷鎖，沉溺在「一中」謊言的訛詐之中！（本報資料照）

不過儘管如此，筆者居於台灣人應不分彼此、同島一命的理想，希望國民黨魂魄歸身、身心靈合一，不揣淺陋願給國民黨一帖「對症下藥」的良方：

去除「中國」冠上「台灣」國民黨，這一藥材成分可治「台灣認同」障礙，這是國民黨「病灶」的根源，是贏得台灣人信任的第一步，服食之後，選票才會來。 扛起「台灣制憲」的大旗。中華民國憲法是國民黨自中國大陸帶來的，既脫離現實亦不符合台灣的政治理想，這是事實也是史實。民進黨說要「修憲」，根本狗屁不通，國民黨作為「反對黨」有責任扛下這一「劃時代的大任」。這一藥方能夠驅除氣血不通、打通任督二脈豪氣萬千，選票自然源源不斷！

追求「台灣建國」的永續發展。國民黨推翻滿清建立亞洲第一個共和國，可見國民黨也是一個有理想的政黨；只是「中國」既然已經被中華人民共和國取代，國民黨應該拋棄戰敗、逃亡的恥辱，發揮建國革命精神。何況，現在在台灣建國運動不用冒著生命的危險，拋頭顱灑熱血。更甚的是，民進黨都不建國了，所以只要這一劑藥方恆心服用，民進黨不倒也差不多剩下半條命！

這帖藥一天早晚服食二次，除了改善國民黨的體質之外，國民黨更不用去爭「正藍不正藍」、「九二共識不共識」的問題；而且比起「戰鬥藍」或「戰狼」那簡直不可同日而語，他們是難以望其項背的！吃了一年之後，每次選舉一定氣勢如虹，不要說2022年地方小選舉，甚至2024年的大選也必然勝券在握！

國民黨要打倒民進黨，唯有「對症下藥」。雖然「苦口」但絕對是「良藥」，並掛保證足以起死回生。否則這四位候選人，不論誰當選，都看不到國民黨的未來，甚至加速滅亡！？

（大學助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法