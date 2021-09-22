自由開講》農委會率先拋2050淨零排放規劃，有效碳定價將成100億經費的最佳解答

洪昇邦

在上個月底，像是為了呼應行政院院長蘇貞昌喊出的2050淨零排放口號一般，不光環保署打破沉默承諾會加速溫管法修法，就連農委會也緊接在後，於9月1號宣布成立專責淨零辦公室。農委會主委陳吉仲表示，將要求農委會所屬全部單位，將氣候變遷調適與淨零排放策略列入重點施政項目。此外，也會規劃試辦農業碳匯、減碳及碳排價值化，透過鼓勵與輔導雙管齊下的方式，達到減少碳排及增加碳匯的效果。

「農業部門要優先於政府其他部門達成2050年淨零排放目標。」陳吉仲的這番決心發言，無疑是美事一樁，因臺灣溫管法修法和淨零轉型的話題至今仍圍繞在製造部門上，反觀農業部門雖然碳排放量較少，但農漁民卻是氣候危機的第一線受災戶，他們所經歷的苦難與損害長期遭忽視。如今農業部門率先邁上2050淨零排放之路，不僅能協助農漁民在淨零趨勢下站穩腳步，也更顯製造部門不作為的諷刺。然而，農業部門達成此目標所需花費恐怕也不容小覷，陳吉仲坦言，盤點目前須辦理的氣候變遷調適及淨零排放作業項目與研發計畫，估計每年至少需要100億元的經費。

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農業部門率先邁上2050淨零排放之路，不僅能協助農漁民在淨零趨勢下站穩腳步，也更顯製造部門不作為的諷刺。（本報資料照）

綠色和平認為，為了實現上述的調適計畫，最合適的財源應來自「碳定價」制度。如果政府願意擺脫修法的消極態度，積極地向排碳大戶收費並妥善利用這筆氣候基金，將能夠獲得製造部門減碳和農業部門雙贏。根據綠色和平的研究，有效碳定價必須包含「下限至少每噸300元新臺幣」和「逐年調升至少百分之十」兩大原則，才能確保排碳大戶落實減碳工作，此筆透過碳定價獲取的氣候基金也將能用於農委會前述的計畫中。換算起來，光是要填補農委會100億元的經費缺口，目前環保署擬定的每噸100元碳費僅能勉強打平，更別提滿足十倍百倍的工業減碳預算，簡直無稽之談。

長久以來，農漁民只能看著辛苦大半年的勞動成果被突來的氣候災害吞噬，而那些造成氣候變遷的排碳大企業卻享受著經濟果實，拒絕承擔責任。溫管法是臺灣氣候治理的關鍵大法，綠色和平希望農漁民能一同來關心修法的進展，一來若這個政策取得成效，可減緩氣候危機，間接保護未來的農漁經營環境；二來若要實現氣候環境正義的本質，排碳大戶本當扛起氣候危機肇災的責任，付出經濟代價來彌補農漁民蒙受之損失，並且協助增加氣候調適韌性。

（綠色和平專案主任）

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