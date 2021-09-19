自由開講》教育部應攜手教育產業界推動國際教育普及化

吳爾夫

2030雙語國家政策在今年九月份各級學校開學之後積極的推動。高中端以50所雙語實驗班為主力，搭配40餘所獲選的種子學校，共計近100所的全國高中餐與雙語國家政策的「起手式」就是推動跨國（姐妹校）視訊學習與交流計畫，擴大與國外學校交流， 建立校對校互惠機制。同時，國中小的國際教育則依照「補助公立國民中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫」今年度將補助70所公立國民中小學校，以網路視訊方式進行姊妹校交流。換言之，全國三千六百餘所的公立中小學近5%（約170所）的學校將在本年度同步進行與全世界62個選定的國家跨國交流。數年來，筆者協助中南部各級學校進行超過30場中小學跨國視訊所得到的經驗，除了各國時差問題的限制之外，相關計畫辦法若能納入民間產業機構協力推動，對於兩國兩校建立「互惠機制」下的交流才能實質的提升。

邁向2030雙語國家，新學年70所國中小將和英語國家姐妹校，線上合作教學課程。（教育部提供）



跨國交流時差問題待克服

不可諱言地，這170餘所規劃中的中小學集中交流的國外學校，不外乎是以美國、英國、加拿大以及澳洲與紐西蘭為主。有別於國教署101年頒布「補助推動國際教育經費作業要點」並於109年修訂的所謂國際教育2.0的要點修訂，本次外國姊妹校的限定在英語系國家，我們就是要搭配雙語國家政策的推動。

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然而若談到線上視訊同步面對著各國時差問題要如何達到兩國兩校的「互惠交流」顯然有不少的學校目前已面臨了執行上的難題。首先，以美洲各國以及英國為例，台灣與這些國家的時差8到12小時不等，要學生同步視訊的時間，往往有一個學校必須摸黑上線才有可能達成，每辦一場視訊活動都需要非常龐大的專業資源，這將對學校在人力資源的分配上形成極大的挑戰。教育部若能採納產學合作的可能性，納入相關產業專家協助聯繫、流程規劃以及文書往返作業，讓學校主責交流課程內容。學校能量分配有限，哪裡還談得上課程交流互惠。

用產業的模式來協助國際教育

此外，上述英語系國家在以往都以英文學習以及教育產業為主要的互動方式。講白話一點，我們需要高品質的英文學習，而他們順理成章的透過在台灣的相關機構提供平台進而形成一個英文教育產業鏈。中等學校以下，換句話說，外國學校進入台灣首先接觸的是代辦仲介（agent），這其中有些代辦機構統整了英文教學、課程規劃、國際教育實體參訪、辦理教育展、過濾國外優質學校、協助台灣學校建立國際化的架構等。任何一所這樣的民間機構立即可以協助各級學校辦理各項國際化的準備工作，讓公立學校專注在雙語教育課程內容的制定與推展上將會更見成效。

產業界協助國際教育的普及化

110年國際教育2.0版納入170餘所公立國中小推動校對校交流，看著政府以及學校端的用心推展，但是目前來看有些執行面衝突的問題已然浮現。讓國教署重新盤點可以協力的民間資源，即納入長期從事國際教育的民間機構協助建立外國學校資料庫，並配合學校整合交流活動。我們期待唯有匯集台灣產官學的龐大能量，我們才有足夠的資源讓國際教育從今年只有5%的學校真正普及化到每所學校。

（雲林縣國際教育促進會 執行長）

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