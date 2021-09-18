自由開講》美中政權都在重整階段，台美關係要在樂觀中做好更保守準備

邱志偉

根據媒體報導，習近平和拜登睽違七個多月，再次通了電話，雖然拜登提出了美中首腦峰會的構想，但出乎意料的，遭到習近平婉拒。面對中國目前正逢政權改組的關鍵時刻，中國內部處於加強政治穩定，不能示弱的格局。但拜登卻在阿富汗撤軍議題上面臨重大挫折，急需重振國際聲勢，深化抗中路線。

美國政局不允許對中示弱 美國因為阿富汗撤軍事件，拜登與美國外交團隊都受到相當大波及，國務卿布林肯（Antony Blinken）首當其衝。面對國會議員們連番砲轟質詢，布林肯堅持自阿富汗撤軍是正確決定，「中國俄羅斯等戰略競爭者或伊郎和北韓等敵對國家最喜歡美國重新發動一場20年的戰爭，繼續在阿富汗再被困十年。」

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同時，布林肯承諾會繞過塔利班政權，持續給予阿富汗人道援助，至少今年救援總數上升至3億3000萬美金。同時，他也向國會承諾，將信守台灣關係法，更意有所指的抨擊中國故意將阿富汗例子帶入台灣，只是希望讓美國持續待在泥淖當中。換言之，美國的外交策略，為彌補對阿政策失敗，很可能加大力道抗中挺台。立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）本月15日訪美，針對立國友我政策，被中制裁，也獲美方高度支持與讚賞。

布林肯承諾會繞過塔利班政權，持續給予阿富汗人道援助，至少今年救援總數上升至3億3000萬美金。（REUTERS）

美中雖有矛盾但仍在互探底線

更重要的還有，在拜習通話不久，透過金融時報即傳出美國擬同意台灣改名駐外館處為台灣代表處。種種例子顯示，面對阿富汗戰爭的狼狽，美國只有維持對台平衡，才得以捍衛國際安全守護者的重要形象。

然而，美國最近傳出參謀長聯席會議主席麥利上將（Mike Milley）曾在川普任期最後階段，由於擔心川普總統可能對中國開戰，曾二度致電給中國人民解放軍的李作成將軍，保證美國不會對中國開戰，假若有無預警的衝突，會給對方事先提醒。

9月13日，美國參謀長聯席會議的副主席約翰‧海頓（John E. Hyten）參與華盛頓智庫布魯金斯學會的視訊對話中，又再度提到面對現行的中俄關係，當美國過去在冷戰時期未與俄羅斯正面開戰，美國未來目標是「永不與中國開戰」。

由此可見，即便美中在外交戰場上，看似劍拔弩張，但在軍事戰場上，美國軍方不論是共和黨或民主黨執政，基於戰略考量，以及對於中國擁有核武等顧慮，美中在軍事衝突的可能性，比外界想像可能更為保守。雙方其實都還在互探底線，拜登政府剛上台不滿一年，習近平在面臨二十大權力交鋒，不可能對美示弱，但也不至於想對美發生衝突。

美中關係的戰略機遇，台灣必須在樂觀中做最保守準備

台灣面對中國的武力威脅，要自己做好十足萬全的充分準備，才能期待美國對台灣安全的支持。此外，美中關係都還在試探階段，台灣固然因為拜登對中外交不示弱，可獲取一定的外交突破。但絕不可理解成，美國將會對台灣需求全面買單，政府必須列出優先清單，做好保守準備，例如駐美代表處正名當屬重中之重。

此外，雖然美國沒有加入CPTPP《跨太平洋夥伴全面進步協定》，但面對美國打造的印太戰略陣線，台灣應當以此透過美國，促友我國家支持台灣加入CPTPP，更必須於中國加入之前，完成台灣加入的手續。 今年同時也是日本成為CPTPP輪值主席國的關鍵年，日本經濟再生擔當大臣西村康稔已經表示對中國加入，將採取最高標準。此刻，日本同時面臨首相將改選，岸田文雄、河野太郎等候選人均表示抗中屬日本當前戰略，台灣必須抓緊這項關鍵時機，確保台灣成功加入。

接下來美日中三角關係將會出現何種變化，每一個時間點都很關鍵，台美關係固然樂觀，但我們必須做好最保守的準備。

（立法委員）

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