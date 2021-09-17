自由開講》從鄭文燦看一個務實沈著的政治工作者

陳映蓉

近期有媒體投書，指名桃園市長鄭文燦在處理「諾富特破口」、「3+11」、「拆籃框」不利，施政能力被人看破手腳，未來更是前途渺茫，看到這裡我想這位作者完全沒有做足功課，一點也不了解今年本土疫情爆發，桃園在全台防疫的重要性，鄭市長到底做了什麼？

桃園市長鄭文燦。（資料照）

疫情嚴峻全力支援雙北

回顧今年5、6月本土疫情嚴峻當下，筆者不少朋友住在台北市，都表示整天救護車的聲音幾乎沒有間斷過，疫情非常緊張，加上那時雙北因為事前防疫工作不確實，防疫旅館嚴重不足，甚至還傳出新北有看護被隔離只能躲在陽台，鄭文燦全力支援新北，位在桃園的3處檢疫所，包含位於龜山的林口檢疫所約400位（新北佔45%），龜山檢疫所約100位（新北佔46％），大崗檢疫所約300位（新北佔62%），桃園的集中檢疫所幾乎全部都開給雙北使用。

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其實，除了集中檢疫所，桃園的醫院冒著醫療量能崩潰的風險，也收治了不少來自雙北的確診者，這些事情並沒有媒體大肆報導，鄭文燦就這樣默默做，沒有怨言。在這次新北幼兒園群聚案，侯友宜眼見疫情不妙，竟然甩鍋桃園將矛頭對向機師，實在很不道義，但讓我敬佩的是，鄭文燦也沒在媒體面前特別表示什麼。

Delta疫情當前，我認為鄭文燦這樣的態度是正確的，不口水、不任意煽動民心，做好眼前該做的事，但還是有人用與其無關的「諾富特」、「3+11」攻擊他，真的十分惡意。我認為鄭市長在這場防疫戰中，扮演了重要的角色，更對守住雙北疫情沒往中南部擴散有不可抹滅的貢獻。

機組人員防疫管理主責機關是民航局

桃園是國門之都，國境的防線尤其重要，但諾富特位於桃園機場旁，且機組人員檢疫的主管機關是交通部民航局，桃園市政府無法進行實質管理，卻把機場內的防疫問題全權怪罪在鄭文燦身上，實在很不公平。

有些人說「3+11」是防疫破口，但連台北市政府發布的圖卡資訊都指出，萬華地區首例發病日是4/4至4/10那周就出現了，遠早於諾富特最早確診者的發病日（4/16）及華航機師3+11的違規日（4/29）。

綜上，按照當時確診者疫調的發病時序來看，萬華的確診案例明顯早於3+11與諾富特群聚案，當柯文哲大罵「3+11」是破口時，鄭文燦有說這次的確診熱區中心─萬華是破口嗎？一句也沒有。因為他知道疫情嚴峻的當下不該分裂彼此，我們同島一命，團結才能戰勝疫情。

當柯文哲（中）大罵「3+11」是破口時，鄭文燦有說這次的確診熱區中心─萬華是破口嗎？一句也沒有。因為他知道疫情嚴峻的當下不該分裂彼此，我們同島一命，團結才能戰勝疫情。（資料照）

鄭文燦的務實防疫桃園人有感

務實防疫才是防堵疫情的不二法門，而這也體現在近期桃園市民對於鄭文燦市長的防疫表現民調上，高達81.3%的桃園市民對於鄭文燦的防疫表現感到滿意。由此可見，在地桃園人對於鄭文燦的防疫表現仍給予高度肯定，未受到網路輿情風向的影響，畢竟這仍是桃園市民切身實在的感受。

防疫工作關於全民健康、民生經濟，甚至是國家安全，每一個決策跟發言都需要謹慎小心，我們不需要愛做秀、亂灑媒體資源的市長，更不需要把防疫記者會當政治舞台的小丑，我們需要的是務實的精神，能真正解決問題，穩健地守住台灣的領導者。

（桃園上班族）

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