自由開講》國民黨除了專心養老院械鬥還想拖垮台灣綠能未來

筆代劍

因為氣候變遷因素，全球都正面臨到極端氣候的挑戰，世界各國也都紛紛希望提出對策，其中淨零碳排、綠電，都是國際主要的努力方向，甚有企業開始規定生產線使用的產品，必須要使用綠能而來，也因為蔡英文政府的前瞻，推動綠能，讓許多國際大廠如Google、微軟都來台灣設廠，他們所看見的就是台灣推動綠能的決心。

但可惜的是，從蔡英文政府推動綠能以來，永遠只會倡議使用核電，卻又不知道怎麼處理核廢料的國民黨，就一直鬧、一直鬧，簡直就像是在吵著要糖吃的小孩，像是最近他們又對風電躉購價格、進度落後提出質疑，不過也是這種不經大腦的記者會，更讓我們看出國民黨的胡亂監督。

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綠能是國際產業生產趨勢，現在不做，只會讓台灣接軌國際更加困難。（本報資料照）

首先，從去年開始的疫情，就讓全球的重大建設都延宕了下來，不僅有沒有人可以上工是個問題，連材料的運送也很困難，否則怎麼會出現塞港、漲運費這些情況？

第二、關於躉購價格的部分，為了吸引外商投資，也提高國產業者投入生產的意願，躉購的費用本來就是要限制在一定的價格之內，更何況同樣訂定5塊多，蔡政府還連帶推動國產化，馬英九則沒有，到底誰比較為台灣產業的未來在設想？

第三、跳電的問題！經濟部已經解釋了，跳電不是電不夠，而是電網出現問題，而且要講電不夠的話，還不是因為馬英九在過去的八年，每天都只想要核電！核電！又忙著想辦法讓中國順利統一台灣，才會綠能講講一畚箕，做沒有一湯匙，如果沒有這五年多來推動綠電，搞不好會更慘！

說真的，國民黨身為在野黨，攻擊執政黨無可厚非，但是不要綠電、火力發電，難道是要逼我們走回核能的老路嗎？而且核四還是不符合安全標準的拼裝車！

更何況，綠能真的已經是國際產業生產趨勢，現在不做，只會讓台灣接軌國際更加困難而已，所以能不能請國民黨醒一醒，不要在爭著眼睛說瞎話！你們這些政客有中國的供養，而我們這些小老白姓還要靠自己努力呢！別鬧了！行嗎？外商都來那麼多間了，你看不到嗎？

（政策研究員）

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