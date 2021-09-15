自由開講》藍營變天了？

史可法

2021國民黨黨主席競選正如火如荼的展開，殺聲隆隆，響徹雲霄，未參加黨主席競選的趙少康卻另闢戰場，籌組「戰鬥藍」，這「戰鬥藍」，有另立黨中央與黨較勁的意味，在這裡先得搞清楚「戰鬥藍」的精神主張，也才能了解趙少康的意圖，「戰鬥藍」成立的用意在於喚起黨魂，找回過去國民黨的榮耀，找回純正的藍，正統的藍，團結泛藍陣營，捍衛「中華民國」，把那些非純正的藍，藍皮綠骨，本土藍，淺藍..….掃出國民黨，簡單來說其實就是「清黨」！

2021國民黨黨主席競選正如火如荼的展開，殺聲隆隆，響徹雲霄，未參加黨主席競選的趙少康（左）卻另闢戰場，籌組「戰鬥藍」，這「戰鬥藍」，有另立黨中央與黨較勁的意味。（資料照）

如果「戰鬥藍」能跨泛藍陣營，如新黨、親民黨、統一黨...讓藍更藍，未來其影響力將超越國民黨，國民黨未來將只是其陣營下的一部份，這才是趙少康的意圖。

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如果趙少康成功了，那國民黨不就變天了？戰鬥藍將揭櫫「捍衛中華民國」反台獨的旗幟，重返「三民主義統一中國」的套路，遠美親中，再唱「九二共識」大戲，與中國唱和染紅。

或許趙少康會大喊這是「抹紅」，其實紅也不是不好，中華民國國旗，就是滿地「紅」，就像斯斯有兩種，紅也有兩種，問題是這個紅到底是那一種紅？台灣人怎麼看？

話說「找回過去國民黨的榮耀」，翻開近代史，查找國民黨的榮耀，找了半天除了推翻滿清、八年抗戰……確實不太多，倒是二二八、白色恐怖、在台灣更深植人心，說到底找回純正藍，只是把餅做小，原來的餅，含蓋本土藍、親綠藍、企業藍、知識藍、開明藍、黑金藍、統一藍…..，切除非純留下純的部份，看起來聲量大了，結論是變的天還是泛國民黨的天，不過是黨內另一個茶壺風暴而已！

國民黨的未來，不在內鬥，在於必需與台灣人民的利益結合在一起，了解台灣人民要的是什麼，找出國民黨能為台灣人民做些什麼，在外交、國防、國安、經濟、教育、人口….提出百年大計，爭取台灣人民的認同才是上策！

1993年趙少康因不認同國民黨主席李登輝的本土化，憤而帶領數百人離開國民黨，而成立新黨，27年後，2021年2月申請恢復國民黨黨籍，因投入黨主席選舉無望，而籌組「戰鬥藍」，趙指出：「戰鬥藍是一種精神，一種態度，一種意念，一種號召、一種行動、一種決心。」昔稱「政治金童」，現在有如「變色龍」的趙少康，不知這次要把國民黨帶向何方？

（自由業）

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