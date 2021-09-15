健康醫療網》研究：普洱茶湯有助防止蛀牙 興大開發國內首見2茶新品

興大團隊發現，普洱茶與烏龍茶相較，多了水解型鞣酸單寧－消脂素（strictinin），可抑制生物膜的形成，達到預防蛀牙的作用，成果將於10月刊登於國際期刊《牙醫科學期刊》（Journal of Dental Sciences）。

研究：普洱茶湯有助防止蛀牙 興大開發國內首見2茶新品！

科學證實普洱茶湯可防蛀牙！9月8日興大舉辦新品發表會，以臺灣國產茶為特色，發表兩項國內首見的新創生技產品：（一）熷茶普洱漱口水；（二）自然農法熷茶粉。興大團隊發現，普洱茶與烏龍茶相較，多了水解型鞣酸單寧－消脂素（strictinin），可抑制生物膜的形成，達到預防蛀牙的作用，成果將於10月刊登於國際期刊《牙醫科學期刊》（Journal of Dental Sciences）。

茶湯漱口防蛀牙 普洱茶效果優於烏龍茶

蛀牙菌侵蝕牙齒須先附著聚集在牙齒表面且形成生物膜，團隊發現，普洱茶防止蛀牙的主要機制是抑制生物膜的形成，而非殺菌；就抑制生物膜的效果而言，消脂素優於兒茶素，咖啡因則無明顯效果，研究證實漱口時以普洱茶比烏龍茶效果更好。

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曾志正教授表示，茶湯常被用來漱口防止蛀牙，普遍認為普洱茶效果較烏龍茶好。普洱茶湯類似烏龍茶湯富含咖啡因與兒茶素，但普洱茶湯多了一個水解型鞣酸單寧－消脂素（strictinin）。

熷茶普洱漱口水 增加茶葉實用性

興大製茶產學聯盟與聯盟成員沛美生醫科技公司產學合作，執行經濟部科技研究發展專案-協助傳統產業技術開發計畫「新型天然茶研漱口水開發計畫」，篩選十餘家聯盟成員的五十餘個普洱茶餅之消脂素含量，從中挑選合適茶樣來萃取有效成分，發展出新型天然的「熷茶普洱漱口水」，增廣了茶葉的實用性。

茶飢素製造飢餓素 促進肌肉生長、減緩神經退化

自然農法熷茶粉則是將茶葉製成即溶茶粉，冷熱皆可沖泡飲用。研究團隊先前在青心烏龍與四季春中找到並命名茶飢素（teaghrelin），此成分可藉由仿效人體傳遞飢餓訊息的荷爾蒙訊號分子「飢餓素」（ghrelin），結合其接受器來引發飢餓感、腸胃排空、刺激生長激素分泌等生理功效。

近年來，飢餓素被證實可以促進肌肉生長、減緩神經退化相關疾病（如帕金斯症，阿茲海默症）。根據類似飢餓素的功效推理，研究團隊成功證實茶飢素也能促進肌肉細胞分裂生長，以及減緩因藥物誘導的神經細胞受損，成果分別於2020年發表在《化學生物學的交互作用》（Chemico-Biological Interactions）及《營養學》（Nutrients）國際期刊。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 研究：普洱茶湯有助防止蛀牙 興大開發國內首見2茶新品

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