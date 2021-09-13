自由開講》國民黨可說是毀滅科技人才的殺手

鄧鴻源

9月初，中研院前院長翁啟惠，獲得世界3大化學獎之一的威爾許化學獎（獎金50萬美元），表彰他在化學生物、合成化學及醣分子科學的原創貢獻。

前中研院長翁啟惠獲得美國威爾許獎的肯定，是台灣第一人。（翁啟惠提供；本報合成）

原本翁啟惠在2016年就能獲此獎項，但當年因浩鼎案，翁啟惠無法出國受獎而錯過。「沒想到今年頒給我」，人正在美國加州的翁啟惠接受某週刊視訊專訪時，提到這個「失而復得」獎項時，內心仍有不少波動。

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採訪前一日，中研院也發布翁啟惠及其中研院團隊利用醣化反應原理在新冠疫苗上的重大突破。在對抗目前傳染性遠高於傳統病毒株的Delta病毒上，這支實驗中的「廣效疫苗」遠高於傳統疫苗的效力。

以前國民黨的宇昌案毀了一個國際知名研究愛滋病的專家何大一，如今浩鼎案又差點毀了翁啟惠，國民黨可說是毀滅科技人才的殺手，這樣的政黨還能讓它存在嗎？

目前的國民黨絕大多數是由黃復興等極端統派份子所組成，這些既得利益者只支持獨裁者，不認同民選總統，卻又不願意生活在中國，真可悲。

總之，只有讓認同自由與民主的黨執政，台灣才有未來，科學人才不會被埋沒！

（大學教授）

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