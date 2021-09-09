自由開講》中國在搞文革復辟，國民黨在擁抱中國

邱志偉

中國這幾個月來，內部相當的不平靜。中國國家主席習近平在8月的中央財經委 員會第十次會議上表示，「共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化 的重要特徵。」從習近平提出「共同富裕」以來，中國一系列的打壓民間企業，「限娛令」對中國藝人發出各項禁制措施，嚴格檢視愛國藝人等，無不讓人嗅出一絲不尋常的味道。

外界懷疑，面臨20大領導人換屆的習近平，是否一如當年毛澤東為鞏權，將發動「二次文革」。然而，當中國正開歷史倒車之際，國民黨剛舉行的黨主席辯論，竟所有人都在談如何與中國親近，不但疏遠美國，還完全遠離台灣民心，一個比一個更親中，而且是擁抱著走回文革老路的中國。

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面臨20大領導人換屆的習近平，是否一如當年毛澤東為鞏權，將發動二次文革？（AP）

共同富裕讓人想起毛時代的中國復辟

「共同富裕」這個詞，這幾個月來，隨著中國各項雷厲風行的措施，彷彿那個離世人相當久遠的中國共產黨，又再度重回世人眼前。最初，提出共同富裕的就是毛澤東。毛澤東在1953年12月於《關於發展農業生產合作社的決議》中提出：

「在逐步地實現社會主義工業化和實現對於手工業、對於資本主義工商業的社會主義改造的同時，逐步地實現對於整個農業的社會主義改造，即實現合作化，在農村中消滅富農經濟制度和個體經濟制度，使全體農村人民共同富裕起來。」

結果隨之而來的是，大躍進悲劇，違反正常的生產運作模式，為中國帶來規模巨大的人為饑荒。

如今，習近平在各種場合不斷重提此事，甚至多次表示完成共同富裕是黨的基本原則，表現出背離常理原則也在所不惜的姿態，再加上多次打擊民間企業家，甚至連許多親共企業家都遭受制裁，連藝人都要宣示愛國，不禁讓人懷疑文革的號角是否已經響起。

習近平面對11月在北京召開第十九屆六中全會，宣示要「全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題」，可能將提出新的歷史報告，新一代毛主義宗主的起手式。為鞏權而來的新文革蓄勢待發，實在讓人不寒而慄。

當台灣藝人捲進中國限娛令 國民黨黨主席卻都在談擁抱中國

這幾年台灣藝人張鈞甯捲入碩士論文的我國等同台獨風波，卻未見國民黨人出面大動作駁斥，甚至還回頭斥責執政黨。同一時刻，國民黨主席選舉上，連主打親美的江啟臣主席，也配合深藍論調，大談要搭建兩岸平台。過去同樣親美的朱立倫，竟也一再強調自己要加強與中國的互動。

若朱立倫過去就是如此靠中而存，那2015年也不必換柱，難道朱立倫自己都忘了嗎？甚至黨主席辯論，連想收到AIT賀電還是中共賀電都是討論議題，以台灣主流民意多數而論，這件事豈還需要討論？武漢肺炎以來，抗中已成全球共識，國民黨若還走親中老路，那真的距離台灣民心太過遙遠。

國民黨看不出中國在搞文革的本質，不只在會遭臺灣人民唾棄，連在全球局勢浪潮下，都顯荒謬。未來不只會加大與台灣人的距離，更加深與全球友我國家的橫溝。

（立法委員）

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