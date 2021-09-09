自由開講》請央行不要再把外匯存底跟熱錢的關係講錯了

何棟欽

2005年10月27日《蘋果日報》報導，2005年9月底外匯存底2,537億美元，約1,124億美元都是外資淨匯入來買股票，約當外匯存底44.3%，當時央行總裁彭淮南說，我國外匯存底虛胖，一半是外資熱錢撐起，隨時可能匯出。所以央行把外資持有國內股債加計新台幣存款餘額定義為熱錢，用跤頭趺（台語，指膝蓋）想也知道，這個說法錯錯錯，是對外匯存底的來源與去路沒搞清楚。

2020年8月5日《鉅亨網》報導，我國2020年7月底外匯存底為 4,961.71 億美元，其中，外資持有國內股票和債券連同其新台幣存款餘額，共折計為 4,949 億美元，約占外匯存底99.7%，金額和比率均創史上新高，當時央行強調，韓國的外資持有股債存款占其外匯存底比重長期超過100%，甚至達169%，央行說：「不用擔心，無需去解讀外資匯出，外匯存底就消失」。央行說，外資只是外匯市場的參與者之一，平常心看待即可，外資有進有出，即便是2008年的金融風暴外資僅匯出20%，免驚。只是央行沒說，每個國家對外資能持有股債存款的比率與規定都不同，沒必要拿來相互比較。

請繼續往下閱讀...

只要央行不進場買賣美元，不管是外資進來或國人赴海外投資，都不會影響外匯存底的變動。（中央社）

現在熱錢占外匯存底已高達132%，若照央行說法，外匯存底已岌岌可危。問題來了，這兩天央行公布2021年8月底外匯存底5,435.78億美元，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共計7,197億美元，約當外匯存底132%，若照央行說法，外匯存底岌岌可危，一旦外資大量撤離，外匯存底可能會瞬間蒸發。

隨著國人投資海外資產，以及外人投資國內資產的金額逐年成長，影響了外匯存底的變動。但是只要央行不進場買賣美元，不管是外資進來或國人赴海外投資，都不會影響外匯存底的變動。所以外資熱錢占外匯存底的比重沒有特殊意義，外資熱錢更不是外匯存底，請央行不要再誤導民眾了。

過去彭總裁持有台灣天字第一號的黃金存摺，也是央行國際收支科的第一號人物。但是，莫莫莫，請央行不要再把外匯存底跟熱錢的關係講錯了。懇請央行總裁跟國人說清楚講明白。

（台大財金博士、英國西敏寺大學訪問學者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法