自由開講》防疫期間 希望政府也能將「跨國同性伴侶」的入境權納入通案開放！

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我與日本籍同性伴侶交往3年多，在日本工作時與伴侶相識交往後並共同居住，我們一起生活，就跟婚姻生活沒有差別，相互扶持與鼓勵，一起分享快樂，一起承擔問題，我們就是彼此的家人。

因為疫情爆發，變得不得不分隔兩地。當分離已成事實，我們雙方都花了非常多的時間與精力，才得以強迫自己接受現況，那種感覺就好像是自己身體的一半被剖去了。一想到不知道下次什麼時候能再見到對方，無數的夜晚都輾轉難眠。算算日子，現在我已經與伴侶分隔兩地就快滿一年了，而疫情仍在肆虐，除了不斷相互叮囑對方注意身體健康，也擔心萬一發生什麼事情，自己無法陪在對方身邊。

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算算日子，現在我已經與伴侶分隔兩地就快滿一年了，而疫情仍在肆虐，除了不斷相互叮囑對方注意身體健康，也擔心萬一發生什麼事情，自己無法陪在對方身邊。圖為同性伴侶示意圖。（歐新社）

由於我國《涉外民事法律適用法》之規定，雙方必須同時來自同婚合法的國家，因此我們尚無法結婚，在法律上形同陌生人。日前指揮中心有意在將已完成我國登記的國人外籍配偶列為通案開放入境類別，然而卻因為還無法結婚，因而阻止了我的伴侶以配偶的身分來台團聚。

我們現在最渴求與最殷切的盼望，就是可以再次與對方一起生活、相互照料，希望政府部門依據緊急人道之考量，將「跨國同性伴侶」的入境權也予以納入通案開放的名單，讓我們跟其他異性伴侶一樣享有團聚的機會。

（助人工作者）

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