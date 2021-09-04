自由開講》國台辦的回應無聊又不必，國民黨隔海唱和是想加入中國隊？

邱志偉

日前，蔡總統在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」其中提及「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國「neighbors」在和平、穩定、且互惠的原則下共存」，竟遭到國民黨群起圍攻，指出「鄰國」稱呼中國，這與台獨無異。

同一時間，國台辦發言人在記者會上，亦稱蔡總統此舉為：謀「獨」挑釁。兩岸中國式政黨，又再度於台灣議題上取得共識，實不知國民黨作為身處台灣的政黨，居心何在？

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蔡總統在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」其中提及「台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國「neighbors」在和平、穩定、且互惠的原則下共存」。（翻攝自直播）

中國共產黨與中國國民黨，兩黨都相當喜愛在蔡總統或民進黨的發言上，吹毛求疵、鑽牛角尖、望文生義。蔡總統在凱達格蘭論壇上，還有提及：「我們不走向軍事對抗盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛民主和生活方式。」整場論壇，應將主軸放在和平，這才是蔡總統所堅持的道路。

再者，蔡總統在會議上是以「neighbors」稱之，並無指名哪一個國家。中國國民黨與中國共產黨，拼命對號入座，也不過就是凸顯這二政黨自己心虛，明知台灣的安全危機來自何方，卻自欺欺人，甚至反過來惡人先告狀，根本是區域的麻煩製造者！

國民黨與共產黨既無法理解台灣民心，兩兄弟黨，一個「挾共嚇台」、一個「軍機繞台」兩個黨都對台灣不安好心，台灣人民當然必須找外援，讓國際社會正視台灣的存在，並讓世界注意到有惡鄰在我們家門口。國台辦對號入座，曲解鄰國的善意原意，對兩岸發展並無助益。

最後，我也奉勸國民黨，做為台灣人民的政黨，服務的不是中國，更不是中國共產黨，台灣的安全應該要共同守護，而非曲解蔡總統善意，助長中國氣焰。

呼籲正在舉辦黨主席選舉的國民黨，應該將如何「回到台灣隊」作為主題，而不要再沉溺於虛幻的中國隊紅利，這在台灣是不可能長久經營，也難贏得台灣民心！

（立法委員）

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