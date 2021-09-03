自由開講》蘇院長電火球終於亮了！首度施壓環保署加速溫管法修法 臺灣2050淨零排放入法終有望？

陳業鵬

若要說8月31這個日子可以定為臺灣專屬的地球日，可能一點都不誇張。因為在這一天，我們的行政院長蘇貞昌沉寂4個月後，首度回應蔡英文總統在今年世界地球日中所提及的2050淨零排放目標，作為蔡總統的生日禮物是再適合不過了。

在8月30日蘇院長所主持的「行政院國家永續發展委員會議」上，他正式向環保署施壓加速修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」的法制作業，公開要求將「2050淨零排放目標」納入外，更要推動碳費、專款專用。蘇院長在會議上也指出，歐盟預計在2026年起徵收「碳邊境稅」，臺灣仰賴國際出口，若未訂定碳定價，等於要白白繳錢出去，必須極力避免這個情況出現。正巧綠色和平早已在8月27日對外發布一份「淨零賽局來臨：國際碳邊境稅臺灣衝擊報告」，此報告印證蘇院長的擔憂，臺灣若持續無視有效碳定價的必要性，產業衝擊與出口影響恐將上達百億元。

請繼續往下閱讀...

在8月30日蘇院長所主持的「行政院國家永續發展委員會議」上，他正式向環保署施壓加速修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」的法制作業，公開要求將「2050淨零排放目標」納入外，更要推動碳費、專款專用。（資料照）

面對蘇貞昌院長的直接點名，環保署在短短24小時內，終打破長久以來的沉默，環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀出面承諾加快修法進度，明確把2050淨零排放寫入法條當中，並承諾努力趕在九月出爐草案。雖然綠色和平在今年四月就曾到環保署門口遞交修法建議，長達四個月下來面對蔡主任的無聲無息，如今能迎來正式表態，還是值得歡欣慶喜的一件事。

但綠色和平也強調，若在環保署溫管法修法版本的「氣候變遷因應法」內沒有明定有效的碳定價制度，將「碳價格下限」和「逐年調升至少百分之十」兩大原則入法，僅打算將碳定價費率、徵收方法、收入用途等留待子法討論並由環保署另定之，未來將無法使行政機關有目標的積極實踐相關立法，難以確保其制度的有效性。如環保署還是一意孤行將碳定價定在每噸100元，恐怕只會白費功夫。不但無法抵銷碳邊境稅對產業的衝擊，也無法提供足夠的經濟誘因達到真正的減碳，說明白話，就是「無效碳定價」。綠色和平呼籲，臺灣在減碳之路上已經落後許多，如今政府終於明確訂下減碳目標，應馬上以有效的碳定價制度來因應全球淨零賽局，行政院和環保署不該再逃避責任。

（綠色和平氣候與能源小組）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法