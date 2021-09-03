菜市場政治學》執行死刑能挽救總統民調嗎？

每當死刑執行時，除了廢死團體和人權團體們一再出來抗議，認為死刑的執行等於毫無事後救濟可能，反對黨（不管是哪一黨）也會出來抨擊說執行死刑是為了選舉、為了救總統滿意度民調。但是，執行死刑真的可以救總統的聲望嗎？

圖為只有在執行死刑槍決時，才會開啟的台北監獄小門。（資料照）

◎王宏恩／內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授

台灣每一任總統任期間都執行過死刑，死刑目前也仍在台灣刑法之中。每當死刑執行時，除了廢死團體和人權團體們一再出來抗議，認為死刑的執行等於毫無事後救濟可能，反對黨（不管是哪一黨）也會出來抨擊說執行死刑是為了選舉、為了救總統滿意度民調。但是，執行死刑真的可以救總統的聲望嗎？

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（圖片來源：公視有話好說）

研究問題及研究死刑的難題

從政治科學的觀點來看，這個論述當中有很明確的因果關係，執行死刑讓總統民調增加，第一眼看上去就是可以用實證資料來驗證因果關係。不是嗎？

但假如要進一步設計一個研究來驗證，卻會發現要驗證這樣的因果關係並沒有那麼簡單。執行死刑是執法單位跟犯人之間的事，要連結到總統民調，完整步驟下的因果關係鏈應該是：

（台灣民眾支持死刑）–> 執行死刑 –>（台灣民眾注意到執行死刑）–>（連結死刑到現任總統）–> 總統民調增加

這樣的研究有好幾個困難點。首先，我們無法直接去問民眾，例如直接大喇喇地問民眾說「假如執行死刑，你會不會更喜歡總統？」這樣很容易就得到以黨派為分界的結論（執政黨支持者就會說喜歡，在野黨支持者就會說不喜歡），而且也不知道「如果真的執行後」，民眾態度會跟著改觀。另一方面，假如民眾已經預料到政府會在哪一天執行死刑，那民調就可能會提前反應，因此也無法準確地估計到底死刑執行改變了多少民調。

因此，今天這一篇菜市場文，要來介紹包括我在內的四位旅美台籍學人（王宏恩，曲元寧，陳方隅，葉明叡），今年（2021）二月刊載在SSCI期刊Social Science Journal的分析文章，試圖解構台灣死刑跟總統滿意度之間的關係。這篇文章透過一個在2012年的時候，天時地利條件齊聚之下的民調與死刑，證明了一件事：「台灣執行死刑，總統滿意度並不會增加。」這樣的研究發現很可能會打破過往許多人或政治人物的想像。

天外飛來的特別研究機會

在2012年12月22日，當時的馬政府在下午六點忽然一次執行了六位死刑犯，並於七點由法務部召開記者會，說這些人已經沒有任何需要救濟之處、沒有教化可能，而且「民意支持執行死刑」。當時的在野黨民進黨也馬上出來抨擊說這是為了救馬英九的民調（該年初的大選，馬英九連任成功，但第二任期開始之時，滿意度就處在較為低迷的狀態）。

這一次死刑執行案之所以在政治科學方法論上很特別，是因為有以下特點：

第一，過去民調顯示，死刑在台灣過去二十年都有超過八成民意支持，所以法務部沒說錯，而且也符合上面因果關係鏈的第一要素。 第二，這次死刑執行對一般民眾來說十分突然，因為政府沒有事先說要執行，甚至在執行的兩週前，法務部官員接受媒體訪問，才說因為接近過農曆新年，農曆新年前都不會執行死刑。另一方面，當時馬政府正在努力爭取歐盟的申根簽證，死刑執行必然不利申根簽證的相關程序，因為歐盟相當反對死刑。在這些狀況下顯示，這次執行死刑是一個很令人意外的行動，可以避免掉民眾「預期執行死刑」而先改變民意的情形。 第三，這次死刑執行的突然，而且在執行後獲得極大量的關注。在法務部召開記者會之後，隔天四大報頭條都是執行死刑。而且執行死刑當天24小時內google搜尋死刑的人數，超越兩週前「林來瘋」最熱門的時候，林書豪在休士頓火箭隊拿到個人新高38分時台灣人搜尋林書豪的量、也超越剛被逮捕的李宗瑞事件搜尋量。李宗瑞跟林書豪都是2012年台灣人搜尋最多次的關鍵字，死刑這個詞在執行當日搜尋量超過他們，可見台灣人真的當時注意力都放到死刑上，完成了上面因果關係鏈的第三個串聯。

而且執行死刑當天24小時內google搜尋死刑的人數，超越兩週前「林來瘋」最熱門的時候，林書豪在休士頓火箭隊拿到個人新高38分時台灣人搜尋林書豪的量、也超越剛被逮捕的李宗瑞事件搜尋量。（菜市場政治學提供）

那最後一個因果關係的建立，就在於：有沒有正好在死刑執行前後問民眾的民意調查？

這個問題有兩個方法論上的重點。第一，假如只有在死刑後特別執行的民調，然後專門針對死刑來問，那我們不知道民眾的民意是否真的是因為死刑改變的，還是只是被問卷引導而特別回答的。第二，假如跟死刑前一次的民調時間差太多，中間又發生了一堆大事（例如：林書豪得分創新高、李宗瑞被逮捕、大停電、大停水、政府有可能出包）等，那就算這段時間總統滿意度改變了，我們也不知道是因為其他事件，還是因為死刑執行。所以理論上，最好是有一個民調，正好在死刑執行前問、也在死刑執行後問。

有這麼剛好的民調嗎？還真的有！政大選舉研究中心在2012年12月19至25日正好在執行一波總統滿意度的電話民調，這是每三個月進行一次，已進行了快四十次的全國調查，因此完全不是因為死刑才開始執行的，而問卷設計上也沒有問到死刑。又剛好在開始打電話的第三天，死刑執行。因此我們可以比較在這份問卷的前三天（沒有死刑）跟後三天（死刑執行後），民眾對總統的滿意度有沒有立刻改變。同時我們檢查確認過，正好這段時間都沒有什麼大新聞發生，死刑是唯一的大新聞。因此假如對總統滿意度有在死刑執行後立刻提升，那就是死刑提高總統滿意度的證據。

死刑與總統滿意度

那麼，死刑執行後民調有立刻提升嗎？從這份1034人的民調來看，並沒有。在下面這張圖中，X軸中間的虛線就是死刑執行並公布記者會的時間，而Y軸是不同時間的受訪者對總統的滿意度（1-4分）。在死刑執行前、以及死刑執行後，兩者民意調查（跟虛線的截距）上並沒有立刻的上升、也沒有統計上顯著的下降。簡單來說，就算台灣八成民意支持死刑，假如政府真的執行死刑，總統滿意度也不會因此提升。另外就長期效果來說，死刑執行後的民調斜率變化也沒有顯著跟零不同，因此並沒有死刑執行多傳播一些時間後才提升總統滿意度的情形。

（菜市場政治學提供）

以上這些說明，目的在於驗證政治科學近三十年來最強調的「因果關係」：要確定某個因素（自變數Ｘ）導致某個結果（依變數Ｙ）產生，要確立到個人層級的機制、同時要排除其他變數（Ｚ）的影響。在這份電話民調中，最後一個可能影響因素，在於可能民調電話先接到與後接到可能是不同的兩群人。我們也因此再次確認，發現在死刑執行前後，受訪者的各種社會、經濟地位都是接近的，因此控制了其他干擾因素的影響。這樣的研究方式，雖然不是隨機的把受訪者分配到死刑執行之前或之後，因此不是實驗法（experimental design），但稱之為斷點回歸分析（Regression Discontinuity Design, RDD）。

為何總統滿意度沒有被死刑給提升？這篇文章事後有討論一些可能性，例如說當時馬總統民調已經很低，所以就算執行死刑也無法提高（但通常比較低不是應該更容易提升嗎？）；另一種可能是因為這是大家已經期待該做的事，所以就算做了民意也不會改變（但是這個案件一開始民眾是沒有預期會做的，理論上忽然做到了民眾希望做的事應該會反映在民意上，至少每位總統執行時反對黨都說是為了搶救支持度以及騙選票，但從數據來看，死刑真的沒有影響民意）。

總結來說，這研究用了一個很特殊的事件（忽然執行死刑）、配上很剛好的民調（正好在執行的的學術民調）、配上一個很特別的背景（八成民眾支持死刑），來探討民眾對於政府施政的回應程度如何。有趣的是，即使是這樣八成民意支持的政策，當政府真的執行後，民意居然沒有提高對總統的評價。本研究巧妙運用研究方法設計，來驗證一個大家普遍有的迷思，而這就是政治科學的樂趣所在。

本文經授權轉載自菜市場政治學 執行死刑能挽救總統民調嗎？

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