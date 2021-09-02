自由開講》原來賴清德早已踏上國際舞台

歐城晉

日前，在國際串流平台Taiwan Plus的開播儀式，賴清德副總統以全英文的方式致詞，一開口，即驚艷全場。師大政研所范世平也直言：賴清德副總統「準備好要涉入國際事務了」。

其實，英文能力只能說是政治人物的「基本功」，選民更需仔細檢驗的，是政治人物背後的「基本理念」與「政治思想」。特別是在筆者長期的國際外交經驗，政治人物舉手投足的信號（signal）、背後的信任網絡，往往取代了正式且繁瑣的外交禮節，成為形塑國際政治的「重中之重」。

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值得慶幸的是，賴清德對於國際外交的養成，早就「著力甚深」。去年當選副總統時，賴清德即代表我國出席「國家祈禱早餐會」，是1979年我國與美國斷交後，40多年來雙方外交關係最大突破。此一行程，賴清德也同時拜會了美國國安會、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），將拜會行程拉到國安外交層次，其背後的重要性，當然不言而喻。

賴清德副總統在國際串流平台Taiwan Plus的開播儀式，以全英文的方式致詞，一開口，即驚艷全場。（本報資料照）

除此之外，今年4月，拜登好友、美國前參議員陶德（Chris Dodd）率領國安層級要員來台，賴清德副總統與蔡英文總統一同赴宴，陶德為拜登總統多年老友，顯見美方對賴清德這位2024可能的總統候選人「充滿高度興趣」。

賴清德也曾和多國駐外使節一起爬山，增加彼此互信關係﹔此次日本捐贈我國AZ疫苗，他也在背後「折衝樽俎」，顯示不論在「軟性外交」、「公衛外交」上，賴清德副總統並非「局外人」，其手法與細膩程度，更是充滿政治智慧。

面對中美對抗劇烈、國際關係出現大規模「權力轉移」，賴清德副總統的一言一行，的確「越來越受到美方關注」。美方關注賴清德，除了他是2024總統大選呼聲最高的政治人物外，更想知道其外交政策，背後是否具有一致性（consistency）、可預測性（predictability）。客觀地說，賴清德副總統不只已穩拿美方的「印象分數」，近年來的穩健表現，甚至可說已經遠超美方預期。

面對國際變局，一個熟稔國際事務的副總統，絕對能成為總統稱職的分身。賴清德經過多年的累積，將同時擁有內政、外交等豐富歷練，其內涵與底蘊，將遠遠超越國內其他政治人物，未來的可能性，更絕對是令人期待。

（退休外交官）

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