自由開講》國產疫苗還要被攻擊到什麼時候？

康駿銘

武漢肺炎肆虐多時，儘管世界上在疫苗研發的速度上已經相當迅速，但生產速度追不上龐大的需求，還有可能受限於貯存、運送等配套設施。擁有自己疫苗的國家理所當然的先滿足自己國家的需求，才能對外供應，以致世界上仍然處於疫苗荒的狀態，而台灣自行研製的疫苗正好就是長遠解決此問題的最佳做法，不但能提供穩定供應、也可以省去進口過程的成本與時間。

擁有自己疫苗的國家理所當然的先滿足自己國家的需求，才能對外供應，以致世界上仍然處於疫苗荒的狀態，而台灣自行研製的疫苗正好就是長遠解決此問題的最佳做法，不但能提供穩定供應、也可以省去進口過程的成本與時間。（資料照）

台灣能有自己研發及製造的疫苗，成為世界上少數擁有自主研發疫苗的國家之一，作為台灣人理應感到驕傲；不過，自從我們開始研製疫苗，中國就開始慌了，但更慌的是他們在台灣的代理人，因為當台灣有了自己的疫苗，疫情就難以再打擊台灣的穩定，我們甚至能延續口罩國家隊後的「Taiwan can help」外交政策，提升台灣的國際地位，也直接威脅到中國以疫謀霸的野心。

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然而，研製進度來不及在五月開始疫情升溫前完成，沉靜已久的藍白陣營終於等到攻擊執政黨的機會，在疫苗議題上大吵大鬧，不是把小事無限放大、煽動民粹，就是公然配合中國全面散佈假消息，自己卻邊罵邊偷打、更以特權打針，這些天天上映的鬧劇就是為了引起全民恐慌，趁機為中國疫苗傾銷台灣鋪路，但更險惡的，是對國產疫苗的窮追猛打。

疫苗數量隨著國產疫苗的研製成功而增加，這些中國代理人無法再以「疫苗不足」來作為攻擊的論點，便改為抹黑國產疫苗，不是指控炒股圖利、就是指控政府強制人民打高端，或是指國產疫苗根本沒有保護力云云，呼籲民眾不要接種，彷彿忘記了他們那句「給我疫苗，其餘免談」的民粹口號。由企圖引進世界公認劣質的中國疫苗的人口中批評國產疫苗的保護力，更是讓人無言。

不論朝野，各黨都應該以國民福祉為最大前題，眼看日本、歐美國家在保護台灣的議題上都能獲朝野一致的贊成，我們國內的在野黨卻是為了自己的政治利益不斷在扯後腿，偷換「監督」的概念不斷挑起政治口水戰，阻止進步。

（台灣基進宜蘭黨部主任）

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