自由開講》從「貓咪安樂死輿論」中看待台灣政治兩大病態

班智達

高雄海巡在前幾日查獲154隻走私貓，防檢局將其「全數安樂死」，許多民眾除了替貓咪的性命感到不捨，也引發許多人怒灌總統蔡英文的臉書，內容不外乎要求總統「同理心、網開一面」或是痛罵行政官員「殘忍、毫無人性」。若我們先將政策的對錯放到一邊，將視野關注在事件引發的各界討論中，你就能在數萬則留言中發現台灣政治的兩大病態。

高雄海巡在前幾日查獲154隻走私貓，防檢局將其「全數安樂死」。右圖為涉嫌走私154隻貓的漁船林姓船長。（報社合成）

第一，台灣公民難以培養負責任的政治家：

培養優秀政治家就和教育幼童一樣，在管教和責罵方面你需要弄清楚，什麽樣的錯誤和失敗，是應當歸咎於幼童的，如果發生了孩子不可控或不相關的錯誤，你仍硬要安在他頭上，要他負責和道歉，那最後這個孩子就會索性不理父母、唯我獨尊。「反正怎麼做都錯、人民都會罵」，這種生態不利於公民社會的發展，無法用民主培育負責任的政治家。

請繼續往下閱讀...

總統在憲法上僅主管國防、外交、兩岸政策，即便將其職能擴大到行政權，「貓咪安樂死」也僅是依法行政，遠不應該批評；若真的認為法令不妥，應究責的對象是立法權，消極一點可以向關心動物政策的立法委員陳情，積極一點可以運用壓力團體促使國會修法，都是相對建設性且合理的舉動，留言出征總統、連署總統府，不但是緣木求魚，而且彰顯台灣公民對政治運作的淺碟理解。

第二，台灣人民無法分清公私領域的界線：

台灣人民對公共政策的理解，經常充斥著理盲和濫情的人，這些人剛好在此議題取得最大程度的共鳴。他們始終沒辨法分清楚公領域和私領域的界線：私領域，可以是主觀喜好的、偏狹的愛的、特立獨行的，而公領域是要普遍適用全體的、考慮各種可能性的，一旦私領域無法管控而侵犯到了公領域，產生的就是一種畸形。

很常見的案例是，支持死刑的人要求法官「你有沒有同理心，如果你親人被殺了，你還可以這麽冷靜判案嗎？」這些人似乎不懂法官的「迴避原則」，就是為了避免公私領域的侵犯，這都是法治國人民理當理解的道理。這些人時常拿著「人性、良知、同理心」的情感來約束執法者和政治家，其本質就是對「明主、賢君」的渴望，而不是出自對「制度、法律」的尊重，是人治僭越法治的現象，也是對台灣民主重大的傷害。

當然，許多文學家、藝術家都會犯這個毛病，因為在這些理盲濫情的人當中，最高竿的就是這些人，他們用抽象丶感性丶華美、富有溫度丶像詩人一樣的詞藻和筆法，將自己私領域的情懷建築在公領域政策之上，這種論調無助於公共議題的討論和進步，充其量只是在自我陶醉罷了。

（中央警察大學大四學生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法