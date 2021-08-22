自由開講》刀下留不住的貓

蔡尚謙

海巡署日前破獲大批走私未檢疫品種貓，其中包含俄羅斯藍貓等共60餘籠、約250隻名貴貓種，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，基於尊重生命，希望相關單位妥善安置貓咪，走完檢疫程序後開放認養。然而動植物檢疫局已於昨日依法「人道安樂死」，縱使關愛動物者有萬般不捨，數百隻貓咪已失去生存權利。

可愛的布偶貓等154隻名貴走私貓，昨日依法「人道安樂死」。（海巡署提供，本報合成）

筆者為愛貓人士，站在同理心與人道考量立場，至盼主管單位「刀下留貓」，但以本案而言，確有法律上值得探討的層面，希望能夠拋磚論理，討論台灣公益訴訟之保護不足，以及走私活體動物除之規定僵化問題，雖然呼籲停止執行於本案已無挽回餘地，但至少希望此次憾事能作為未來修法契機，為日後相同案例，留下動物們生存的權利。

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行政程序第九條規定：「人民為維護公益，就無關自己權利及法律上利益之事項，對於行政機關之 違法行為，得提起行政訴訟。但以法律有特別規定者為限。」但我國動物保護法目前並無公益訴訟規定，這導致縱然動保團體或社會有關懷與愛心，但本案在行政訴訟上連法院大門都進不去，無法作為當事人為二百多隻貓咪緊急「請命」。

至於與本案直接相關的走私動物處理規定，則為農委會「走私沒入動物及其產品處理作業程序」，其處理標準分為「禽鳥類以外之保育類動物」及「禽鳥類及非保育類動物」，若為前者，則視其有無傳染動物傳染病之虞，若有，才予以安樂死。但若為後者，則無「傳染病之虞」之考量，直接全部安樂死。這便是檢疫局副局長徐榮彬所言「當走私動物進入國內時，就已無法回頭進行檢疫程序」之原由。

然而，從上述規範分類可知，農委會制定該處理程序時，劃分標準僅以「禽鳥類以外之保育類動物」作為粗略區分，翻譯成白話就是，保育類動物的命比較尊貴，可以給予重新檢疫機會，至於其餘動物，縱然無辜，這也是你們的命，連檢驗是否有傳染病的機會都不可得，要直接進行安樂死。

如果國內法制在公益訴訟的法制足夠健全，我們自然可以透過此一「多管閒事」的制度介入，以「為防止發生重大之損害或避免急迫之危險而有必要時」為由，聲請定暫時狀態假處分，請防疫檢疫局「刀下留貓」！再慢慢來討論農委會的作業規定是否有違比例原則而顯失均衡。但正是因為規定上的粗糙失當，才導致「制度殺貓」，產生遺憾。

正如防疫女神藝人賈永婕所言，「錯的是我們人類」，動物何辜？誠懇呼籲主管機關站在動物保護法的立法精神「為尊重動物生命及保護動物、增進動物福利」上，修正調整相關規定。給予「禽鳥類及非保育類動物」再次檢疫的機會，屆時若真有傳染病，給予安樂死自然無可厚非；但若不由分說、不經檢疫而全面人道毀滅，實在是大開動物權利保護的倒車。

據聞，蔡總統養了一隻愛貓名為蔡想想，試問蔡總統，是否能為這數百隻貓的犧牲憾事，責成主管機關，在相關法制健全與愛護動物的立場上，好好的再想一想？

（律師）

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