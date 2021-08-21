自由開講》高雄壽山動物園花五億大改造 盼亦有經費挹注動物和保育員

徐慧倫

壽山動物園成立於1978年，後來在1986年搬遷至壽山東南麓，改稱壽山動物園。除了兒時記憶，過去曾因工作訪問過左臂被鱷魚咬斷的壽山動物園張博宇組長（時任）。2014年又傳出台灣黑熊因不明原因攻擊另一隻黑熊之情事。當時已升任動物園主任的張博宇痛心表示：「看得心都碎了。」令人感受動物與保育員之間深刻的連結。

高雄日前傳出35歲的壽山動物園要進行改造，花費高達5億。依照高雄在地保育員入門薪資NT$2.4萬加上假日和危險津貼約3萬元，5億可請到1.6萬名保育員。依照一隻猩猩的日均伙食費500元、一匹斑馬的日均伙食費600元、一頭長頸鹿每日伙食費約2500元來計算，五億的經費足以照顧更多種類的動物，同時提供比現在更好的動物醫療跟體檢制度。

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然而在這5億元中，筆者看到的多是新增設的硬體建設取代可翻修工程，奢華建設後續必然有高昂的養護維修費用。更重要的是，筆者看不見這5億元當中，有哪一部分會「直接」投入在改善動物的生活品質、居住品質、飲食品質、醫療品質。這5億元的經費是否還包括了對於保育員的福利和薪資，讓更多愛護動物、同時具有專業的保育員，能夠有更良好的經濟基礎，來支撐他們的使命和愛心。

已35歲的高雄壽山動物園將進行改造，花費高達5億。（本報資料照）

市府有美意，但是動物園的設置是人、動物、空間連結的場合，砸大錢能否帶來對等的收益需要精算；該景點如何跟周邊設施跟交通做結合需要有規劃。

既然是市立動物園，代表這是高雄全市市民的動物園，身為高雄市民，筆者也深切期盼市政府能夠每個月定期的發布工程進度報告、保育員工作保障情況和動物在施工期間的安置情況。

同時，筆者也提議高雄市政府可以有創意地來製作「高雄動物園改造計畫大公開」節目，讓民眾看清楚這五億是如何配置的。

（作者為時代力量左楠區執行長）

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