自由開講》盜版出版品猖獗、出版公會呼籲政府重視

吳政鴻

東京奧運期間，知名藝人與政治人物透過安博盒子觀看非法盜版轉播事件頻傳，從這事件可知國人對於著作權與使用者付費的法治觀念甚為薄弱。

盜版出版品事件持續發生，嚴重影響出版社信譽

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近期多家出版社紛紛透過官網或臉書公告盜版書訊息，其中不乏今周刊、讀書共和國、三采、天下文化、小魯、與麥田等中大型出版業者。不法業者透過一頁式廣告、網拍平台與其他銷售管道發送廣告訊息，進而誘騙消費者購買。當消費者收到劣質出版品時，因無法退貨或聯絡賣家，只好尋求原出版社求償，讓出版社不勝其擾。

現行出版品盜版的刑責過輕，導致犯罪人有恃無恐

現行著作權法僅針對盜版光碟或販售盜版光碟是「非告訴乃論罪」（又稱公訴罪），因為是非告訴乃論罪，所以不必等受害人提出告訴，檢察官就可以對犯罪者提起公訴。但目前出版品盜版還只是「告訴乃論罪」，必須由著作權人提出告訴，檢察官才會提起公訴，不過檢察官也會因為犯罪輕微或坦承犯罪深具悔意而給予被告「不起訴」或「緩起訴」處分，就算到法院也大多也是判緩刑或是易科罰金。

目前盜版出版品銷售模式大多是讀者在拍賣或一頁式網頁下單、再由中國出貨到讀者手中，受害的出版社只能在官網呼籲讀者不要輕信低價折扣、低評價或頁面上有簡體字的店家。我相信這樣呼籲的方式是無法有效嚇阻盜版出版品，後續除了爭取修法將盜版出版品列為「非告訴乃論罪」之外，也需要與網拍平台業者協商有效的盜版出版品審核機制，最重要的是必須與關務署合作一起將盜版出版品阻絕於境外。

近年來出版業產值逐年下降與實體書店逐漸沒落已成事實，盜版出版品的侵權行為將直接影響出版產業的發展，未來整體出版市場恐將因此萎縮。（本報資料照）

將邀集相關單位，一起探討解決方案

近年來出版業產值逐年下降與實體書店逐漸沒落已成事實，出版社製作的每一本書皆是用心製作完成，盜版出版品的侵權行為將直接影響出版產業的發展，未來整體出版市場恐將因此萎縮。有鑑於此，後續中華民國出版商業同業公會全國聯合會將規劃邀集文化部、立法委員、經濟部智慧財產局、財政部關務署、網拍平台業者與出版業者召開記者會或公聽會，一起探討解決辦法。

（作者為中華民國出版商業同業公會全國聯合會副理事長）

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