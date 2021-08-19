自由開講》從苗栗縣議會的荒唐決議 談國產疫苗的EUA

王英明

台灣人從來都很少會對市面上的藥物有太多意見，或批評藥品的安全性等問題。為什麼？理由很簡單，就是大家都不是專家，既然不懂，當然就要聽從專業人士、或醫師、藥師的指示，才能保護自己的健康。其實在社會上，我們在大部分的場合，都是這樣的態度。大家都必須信任各行各業的專家，社會才能夠順利運轉。

疫苗是藥物的一種，照理深入研究的這方面的人，以全人口而言，人數應該是很少，但近幾個月來，突然「專家」人數大爆發，到處都有人侃侃而談，發表看法，甚至造成奇奇怪怪的輿論，影響沒有思考能力的部分民眾。

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很多政治人物不懂裝懂，隨心所欲胡亂批評疫情指揮中心，外行竟想領導內行。明明在台灣已盡力控制做到很好的成績、民眾不太有疫病威脅，卻仍有人要防疫人員下台，難道以為鄰近各國、每天上萬個確診是假消息？又屢屢有人散播不實謠言，把台灣弄的像快要亡國一樣，這種怪現象，也是全世界看不到的。

國外有人因為個人因素，抗拒疫苗。但一般而言，能有疫苗注射，是非常幸福的事。在台灣總有人挑三揀四，指定廠牌。放棄議會路線、回到以前的黨外抗爭形式，在街頭不是高喊：給我疫苗、其餘免談；就是我要莫德納，其餘免談。而記者總喜歡圍繞根本沒讀過什麼正確資料、也常常出包的「名人」，聽其洋洋得意、大放厥辭，有聞必錄，再強迫大眾收看。至於是不是煽動、挑撥、不實，也就沒有人管了。

今年3月，美國底特律杜甘市長，因拒絕嬌生疫苗在該市使用，「因為保護力比較差」，結果引起美國眾多防疫專家群起反彈，紛紛打臉，害得他無地自容、從此不敢發言，因為全國都知道這個市長的「沒知識」。為此，美國的專家，也做了一個「有疫苗就打」的影音檔，提供全世界。

今年3月，美國底特律杜甘市長（中），因拒絕嬌生疫苗在該市使用，「因為保護力比較差」，結果引起美國眾多防疫專家群起反彈，紛紛打臉，害得他無地自容、從此不敢發言，因為全國都知道這個市長的「沒知識」。（美聯社）



8月17日苗栗縣議會「無異議」決議縣政府「必須採用有國際認證的疫苗」，更宣布不信任國產高端疫苗。通過這議案，不知道用途何在？既沒有法律效力，也牴觸中央的傳染病防治法，對預約要打高端疫苗的民眾，更是個人權利的剝奪與侵害。難怪作家苦苓說，「苗栗國」已經獨立，建議中央政府不必再發給防疫經費了。

其實這並不只是有人所說的「是假議題」，而是近乎惡意，也浪費大家的時間。若苗栗縣衛生局遵照縣議會的指示，則預約高端的民眾，倒是可以開始申請國賠了。台灣是全世界有能力、有企圖心、有必要自製疫苗的國家之一。但也是唯一有反對黨出來阻擋國產疫苗的國家。筆者在美國的朋友對此評語說，你們台灣人「病了」，而且病得不輕。

由這個地方議會的決議例子，也可以知道部分民眾對「藥品認證」及「EUA緊急授權使用」的基本觀念，仍是有相當錯誤的認知。筆者曾做過說明，在此不厭其詳，想再分析一下。

每一個國家，對將要在其國內使用的藥品（或疫苗），經過嚴格的審查以後，同意其使用，這叫做藥品認證。在台灣擔任審查工作的是食藥署（以前的藥政處）。若藥品或疫苗已經核准了，就可以在該國國內使用。你有權選擇不用，但是不能阻止別人使用，若是阻止，就是非法。例如一個已經被核准立案的補習班，你可以因為對這個補習班不滿，或「認為」他的師資不夠好、而站在門口阻止別人去報名嗎？當然不行。為什麼說苗栗縣議會荒唐？因為他們就是做同樣的事。

疫苗的「EUA-emergency use authorization 」即「緊急使用的授權或認證」，最近大家琅琅上口。仍只是藥品（疫苗）的認證問題，但因為新冠疫情的緊急性，要等到正常程序、做完種種人體數年完整實驗後再准許使用，這樣的疫苗研發過程，會很耗日費時、緩不濟急，而無法挽救許多生命。因而緊急有緊急的方式。

過去任一疫苗的發明，大概都要經過10年時間，現在跟病毒的賽跑，緊急下人們不得不做一些妥協讓步或遷就，讓一些在過去不可能立即核准的疫苗，「只要覺得安全性可以、保護力看來也夠」，就可暫時核准。但也都是經過專家會議決定。直白的形容是：先派上去擋一陣子再說吧。

目前在世界上被大量使用的四大疫苗，及一些也許效果較差的十多種疫苗，就是這樣在去年12月前後，都匆忙披掛上陣，而且大量被打到人體了。苗栗縣議會說，民眾反應，不想成為白老鼠。但從藥學角度，全世界的疫苗已經打了八個月，早就造成人類歷史上，「規模最大的白老鼠實驗」。民眾不懂這道理，情有可原。但議員應該比別人讀更多的資料，更是意見領袖。有這樣的發言，真是品質堪慮。

所有這些名牌疫苗，可能都有一些副作用（甚至是不好的），或是被牽拖的「不良反應」，但確實拯救了很多的人命，比較起來副作用或反應，其看來都是可以忍耐，而且利大於弊。而十幾年後會不會有什麼不良後遺症發生，現在也都還沒想那麼多。反正是暫時就急使用，因此每一種疫苗，都還要繼續追蹤報告。目前還沒有一家的核可EUA是滿一年的，但據說有些疫苗追蹤的成績不錯，可能會被給予真正的藥品核准證明了。

台灣有些人動不動就說「國際認證」、「國際標準」，這種想法要趕快改正。因為疫苗的EUA認證，沒有所謂國際不國際、沒有好不好、或優不優的問題。

每一個國家可以就該國的藥政專家看法，個別狀況，自行在某疫苗的價格、安全、保護力審核後，如果想要在自己國家使用，就給予認證、或進口，這只是「暫時性」、「緊急性」，最重要是「必要性」。想緊急使用該疫苗的國家就給EUA，不想使用的就不給，這完全是每一個國家的權利，跟他國無涉，每個國家考慮的條件和思考不一樣，所以也不會互相通用。當然也沒有國際標準。

AZ疫苗在歐洲的使用非常普遍，但美國認為已不需要（自己的已經太多了）所以就不給EUA。諾瓦瓦克斯是晚期才上市的疫苗，實驗報告成績非常好，但美國已經宣布不接受新的EUA申請，你不能說，它沒有美國的認證，所以品質不好。

紐西蘭政府認為他們只要一種疫苗就夠用，所以只給輝瑞疫苗EUA，這應算是強迫民眾只能打輝瑞，但也沒有人去抗議。台灣目前有三種疫苗的EUA，下個月還會有第四種，選擇性這麼多，怎麼會有人昧著良心說，政府強迫民眾只能打高端？

苗栗縣議會也造謠說，高端疫苗是私人公司，出了事會找不到人賠償。但全世界的疫苗公司，本就全都是私人的。在緊急授權認證下，所有的責任問題，不管是進口或者是國產，明明都是由國家擔保。懂法律的議員，散播這種不實謠言，明明是違反傳染病防治法，卻無人奈何得了他。依照過去的慣例，CDC應該都是息事寧人。難怪造謠的人永遠都是有恃無恐。

無辜的百姓，如此每天要聽四面八方而來的各種傳言。而專家時時要放下正事，天天去解釋一些莫名奇妙、不存在的細節，所以台灣社會上下，大家都忙得不得了。最明顯就是每天下午的防疫中心記者會，對有些記者不查證就隨意公開詢問，很多醫師同仁戲謔說，這是全國造謠中心。

苗栗縣議會國民黨團17日提臨時動議，要求苗栗縣施打的疫苗都得通過國際認證，獲無異議通過，被視為反高端疫苗。（資料照）

高端疫苗下禮拜一8/23，才算是「正式上市」。以目前的產能，尚不足以對國外推銷。台語說的：「生吃都不夠了，哪有多餘的可曬乾」。既然沒有賣到國外去，當然不會去申請任何國家的EUA。有人說高端沒有他國的EUA，沒有國際認證，所以不符國際標準。看完上面上文，你應該就不會這樣說了。

最後要談國產疫苗的EUA核准問題。台灣有發展國產疫苗的必要，各方都已經討論很多次了。而最初的EUA設定，應該都是很早（去年底到今年初）就已確定方向，也就是訂了「在急迫狀況（包括疫情仍在、無法完全解封、疫苗數量不足）之下，要用什麼標準來認定給EUA」（後來我們知道是與AZ疫苗的比較）。無論高端或是聯亞，應都是先提出計畫，包括目標、方法、人數、期限，跟食藥署溝通、然後訂約後，各自努力去研發。

最終「高端」通過EUA，而「聯亞」沒過，以筆者一個只是看熱鬧的外人所了解，雖然項目非常複雜繁多，例如說要康復者血清抗體的幾%等等，但最重要應該是平均中和抗體的比較。這種非劣性（也就是「不亞於」AZ）的統計數據，開始就已講好、會以此種橋接，而不做傳統的完整三期（因為沒有條件做，而且在緊急狀況下，也沒有時間做）為原則，來審核究竟夠不夠格，並不是做好實驗後才來畫靶。另外食藥署也要求，兩種疫苗的二期實驗，都要做「加強版」，也就是人數擴大。據說這是全世界都沒有的。

高端與聯亞，打個比方，兩個學生拿了老師指定的功課，學生也答應會照這樣的規定回家做。第二天甲的作業完成了，都有照原來的約定做好，所以打「及格」。但乙做好的功課內容，卻與規定稍微差一點，所以打「不及格」。有人質疑高端的T細胞免疫資料不全。但以同樣的比方，本來的功課表就沒強調這一項（事實上也很難「量化」），所以並沒有影響高端的及格。而「保護力」本來就已說好，要用平均中和抗體來推估（據專家說，這種推估從來沒有失敗過）。但事後仍有人一直抗議說沒有保護力的資料，這是在夭飽吵嗎？

我們不可以說，高端的通過、就是包庇，聯亞的不通過就是刁難。因為發功課的時候，講好的標準都是一樣的。審議時所有能證明的資料，明顯都在那裡，有什麼科學證據、就做什麼科學決定。這就是台大李秉穎教授所說的，「一翻兩瞪眼」。不需護航、更沒必要放水。

EUA的審核委員，都是各方專家，想一想、他們要承受多大的壓力？若是將來疫苗效果或副作用出了大錯誤，每個人都要承擔鉅大的責任，也可以說幾乎是拿他們的一生在做賭注。若沒有十足把握，他們會這樣隨便審核通過與否嗎？政治是暫時的，政府官員政黨隨時可能會下台換人。學者沒有必要為了政治服務、而隨便斷送自己的前途。唯一的考量，只能就是科學、就是專業。這些壓力是來自科學的思考，而不是政治。

最後，每個EUA都是暫時、緊急的，有期限的。台灣目前的情況有需要高端來助一臂之力，就照審核的成績給他EUA。但也規定，要繼續做每個月的臨床追蹤，比對待國外疫苗還更嚴格。而中央指揮中心一旦解散，EUA就會失效。也就是說疫情消失，一切都要回歸到本來的藥證申請方式。

筆者看法是，這次聯亞的沒有通過EUA，並不表示它是不好的疫苗，只是需要更多的資料來證明它的安全性跟抗體性。至於怎麼做，他們已提出出新的計劃。相信所有希望台灣有更多的國產疫苗的人，都抱著同樣的期待心情，來看聯亞疫苗。請加油吧。

（家醫學會創會理事）

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