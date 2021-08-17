胡，怎麼說》中共是「你們國」塔利班，台灣不是阿富汗！

胡文輝

阿富汗變天！塔利班（Taliban，神學士）軍隊攻陷首都喀布爾、推翻政府，將建「阿富汗伊斯蘭酋長國」新政權，藍軍政媒雙棲要角趙少康指稱，阿富汗恐成被美國放棄的台灣前車之鑑。藍白陣營隨即響起一片「美國棄台論」喧囂聲！

在此警告藍白陣營，阿富汗變天，你們在囂張、高興什麼？台灣最慶幸的是，現在不是你們執政，所以不會有兵未臨城下、就土崩瓦解、一片降幡出的問題，如果你們心態不改，永遠別想在台灣執政。

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趙少康指稱，阿富汗恐成被美國放棄的台灣前車之鑑。藍白陣營隨即響起一片「美國棄台論」喧囂聲。（圖：取自趙少康臉書）

也請大家評評看以下11點分析：

1，中共就是「你們國」的塔利班，但台灣不是阿富汗！

2，不要亂抓「失敗國家」的崩潰例子，不倫不類、刻意歪曲的類比，來唱衰台灣！

3，阿富汗是「內戰」，結果變天，塔利班獲勝建立新政權，被推翻的總統賈尼（Ashraf Ghani）逃亡國外。但台灣不是阿富汗，抗中不是內戰，台灣是在扺抗敵國中國的「侵略」、併吞，萬一不幸抗中拒統失敗，那是國家的滅亡、主權的淪喪，不是變天！

4，趙少康等藍軍的意識中，台灣、中國，仍是1949年「國共內戰」的餘緒，那時中國國民黨政權兵敗如山倒，中共解放軍「百萬雄師過大江」，當時的首都南京陷落，倒是類似15日喀布爾被塔利班攻陷的場景，難怪他們看到喀布爾陷落，就聯想自己兵潰南京，再跳躍式推到美國棄台論調。

5，如果，藍軍仍維持反共、抗統、保台的基本信念，藉阿富汗政府在美軍撤兵後馬上崩潰提醒台灣人民，保衛台灣要靠自己，不能太依賴美國，否則一旦美國放手...，這樣的諍言，我們當然尊重，從而認真檢討看待當前情勢。

6，但是，當今的藍軍主流當紅當權的政、媒、嘴、網...，早已從反共變親共再到舔共、從統一中國變成被中國統一，從親美變逢美就反...，他們藉阿富汗炒作「美國棄台論」，豈會安好心？他們不是要提醒台灣自保的重要，而是企圖藉此煽動台灣民心，美國不可靠，要保平安就要「棄美投中」，讓台灣人民放鬆抵抗決心、中國就可兵不血刃的併吞台灣。

阿富汗是「內戰」，結果變天，塔利班獲勝建立新政權，被推翻的總統賈尼逃亡國外。但台灣不是阿富汗，抗中不是內戰。（EPA）

7，泛藍陣營流傳一個由國共內戰餘緒發酵、變性、又被中共統戰操作歪曲而背反的謬論，就是在同屬「一個中國」之下，認同中國的就是他們自己人，自己人誰當「王」統治都一樣，台灣寧可交給中共統治，也不願由綠營統治。在退將、退官社群、特定政媒嘴人物粉團中，不乏這種衰世害人的論調，因此，當趙少康等藉阿富汗操作「美國棄台論」，在藍營馬上就發酵，還更進一步炮製「共軍如兵臨城下，蔡總統要戰要逃？」假議題，根本就是充當中共文攻武嚇台灣的馬前卒！

8，藍營既然仍陷在內戰餘緒中，國、共同唱「一個中國」，白、紅同唱「一家親」，那麼，中共就是「你們國」、「你們家」的塔利班，當年在中國南京、像塔利班今天在阿富汗喀布爾那樣打敗你們；現在的中共政權，其實就像「另類塔利班」政權，一黨（一教團）專政極權，不容異見、異議、異己，視民主、自由、人權為大敵，對付異議手段殘暴凶狠...。中共政權已成了另類塔利班，習思想、中國夢已成專制統治下的基本教義，它更豢養一大狗票比神學士更糟糕透頂的小粉紅，動輒以辱華、反中為名，實施獵巫式出征。

9，藍軍的父祖輩們，當年逃離中國，不願被「共匪」統治，現在的你們，怎麼卻「親中舔共」，還要把台灣「送中獻匪」？簡直就是一片降幡出藍軍！當然，不能一篙子打翻一船藍，像張延廷、于北辰、黃澎孝等等，敢於對抗舊藍勢力，出來為民主信念辯護，還看到不少藍軍體系外的小清新，在空中巡航、在海上巡弋、在陸上守衛，以守護台灣，他們才是真正的中華民國派。

10，再次重申，台灣不是阿富汗，台灣對抗中國，不是國共內戰，而是台灣在扺抗外敵侵略併吞，以保護國家永續存在。當然台灣不能也不會孤軍奮戰，美國、日本、澳洲...，以及信仰民主自由的國家，都是台灣對抗專制極權的盟友。

11，國家是不是失敗，要看國民是否能整合做出對的事，台灣不但不是失敗國家，更是一個新興民族的共同體、一個新而民主自由的國家，廣納型的制度已漸成穩定常態，社會的開放性、允許創造性破壞的意願及試誤，即使藍白陣營在大扯後腿，用破壞性手段故意讓體系癱瘓、民主失靈，甚至勾結外敵，裡應外合，例如疫苗戰就是，中共從外頭封鎖台灣的疫苗取得、台灣內部則藍白聯合演出要疫苗戲碼，企圖要把台灣防疫搞到敗，他們就形勢大好、有機可趁，但是，你們唱衰台灣的企圖絕對不會得逞的。

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