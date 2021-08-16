胡，怎麼說》習近平手起刀落，香港民主、自由、人權遭砍滅絕...

胡文輝

在中共制定的極惡港版國安法壓迫下，繼「教協」之後，香港民間人權陣線（民陣）昨天也被迫解散。總括來看，就是習近平手起刀落，一年多來，香港民主、自由、人權幾乎已全遭滅絕...！

在「一人獨裁、一黨專政」之下，極惡港版國安法，就是反映了中共政權極惡、習近平獨裁極惡！港版國安法就是中共專制政權的刀、習近平的刀，它容不下任何異議的聲音，對付民主異議人士就是「手起刀落」，祭出國安法大刀砍下去。

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和理非，本是民陣一貫主張，抗爭要和諧、理性、非暴力，但是， 中共及習皇是否下刀砍的判準，不是你和理非與否，它是把民主、自由、人權都打成罪，在砍了勇武派之後，現在，和理非的民陣也要拉出去砍了。

除了主張民主、自由、人權是大罪，實力強、人民支持度高，威脅中共一黨專政、習皇一人獨裁，那更是大罪!民陣曾號召100萬人、200萬人上街頭反送中，現在事情過了，非清算砍了民陣不可；同樣的，泛民主派在香港區議員普選，拿下86%席次，親北京建制派才拿12%，所以中共就使出國安極惡法大刀狠砍，逼辭、DQ、刑拘等等，一年來泛民主派像割草一樣被砍光光。

中共專制政權的刀、習近平的刀，它容不下任何異議的聲音，對付民主異議人士就是「手起刀落」，祭出國安法大刀砍下去。（AFP）

你要跟它論法？但國安法根本不是法，它是專制獨裁的刀，它可以任由握刀的中共政權無限擴大解釋，在「黨」無所不在的掌控之下，動輒指控你涉及顛覆國家政權罪、扣上勾結境外勢力等等罪名，先抓人、拘押、羅織、控罪、凍結、沒收財產...。

你身在香港，你就身不由己，落入惡魔政權的刀口，任其宰割；甚至，你只是行經香港入境，它一樣可以祭出國安法，不許你出境，再清算你過去的言論以羅織罪證，再藉國安法之刀凌遲逼供認罪。

台灣如果不幸變成香港，2300萬人人人都要遭到無限恐怖的專制統治，中共之刀、習近平之刀，就架在每一個台灣人脖子上，隨時都會「手起刀落」，砍向早已習慣民主、自由、人權生活的台灣人。

藍白政客、媒體、嘴等，不要以為親中舔共、扯台灣後腿，未來就可望成為紅朝新權貴，從中國的馬雲等的遭遇，以及香港紅頂商人紛紛外移避禍、中共騰籠換鳥也包括政界，建制派再會舔屁屁也沒用來看，在中共搞統戰、要利用你時，你就紅了，但利用完了，你就黑了，如果敢放砲甚至放屁，也一樣會被拉出去砍了。

香港民主、自由、人權遭中共手起刀落滅絕的血淋淋教訓，就是台灣人一定要保衛自己的國家，頭頂上沒有主權獨立的國家可依靠，民主、自由、人權就像建在沙上的房子，上頭一施壓，馬上就土崩瓦解。

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