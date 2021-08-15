自由開講》如果學不懂教訓…歷史書就只會是預言書！

康駿銘

能改變歷史，就能改變現在，雖然時空穿越只是電影裡的情節，但中國卻做到了。在輿論全面被操控的情況下，所謂的歷史並不是在描述過往發生過的客觀事實，而是一部可以隨著政治上的需要而隨時變動、刪減，甚至新增的劇本，對經歷過真相的人加以迫害，剩下的就只有杜撰的謊言，歷史成為了維穩的武器。

歷史理應讓人反思過去，避免重蹈覆轍。但「歷史」在中國卻是一種政治工具，近代史的竄改尤其明顯，目的就是為了虛構政權的正當性；也為了催化民族主義、消除理性，方便統治；所以就有了那套「自古以來就是中國領土」的說法，而且只要有誰糾正這種完全偏離真實的改編歷史，就是「辱華」、就是「抹黑」、就是「被外國洗腦」。

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歷史理應讓人反思過去，避免重蹈覆轍。但「歷史」在中國卻是一種政治工具，近代史的竄改尤其明顯，目的就是為了虛構政權的正當性；也為了催化民族主義、消除理性，方便統治！圖為流亡藏人在中共百年黨慶當天演出行動劇，諷刺中共與習近平滿手血腥。（美聯社）

這種玻璃心在中國如此普遍，很大程度上是出於長久以來被刻意塑造的受害者角色。中國強調歷史上的「飽受霸凌」、「面臨列強瓜分」，造成了民族的自悲感。經濟的急速發展讓自悲的外面加了一層狂妄自大，卻無法改變脆弱的本質。這種對歷史的操作令中國人深信中共是讓他們從「喪權辱國」之中解放的民族英雄、救世主，受害者心態還導致了盲目仇外的風氣，加上政府的推波助瀾，讓中國人陷入每天都在反美、仇日，早上罵港獨、晚上罵台獨的無限循環。小粉紅會對外國遭受天災時幸災樂禍，無法接受對中國的一絲批評，作出這些毫無理性、不懂尊重、破壞秩序的行為，正正就反映出他們的盲目仇外、要「一雪國恥」的報復心態，也是「戰狼外交」那種「責任全在XX」的思維基礎。

沒有正確的歷史資料，就沒有正確的歷史觀，也就無法以史為鑑。但即便了解真實的歷史，也不一定代表能從中汲取教訓。而中國國民黨就可以確定是後者，兩次國共合作的下場忘了、西藏在與中共簽署和平協議後被屠殺也忘了、近代一點的中英聯合聲明被中共當成廢紙也都忘了，台灣面對著中共的恫嚇與打壓，不但視若無睹，這百年老黨還沒志氣到要成為騙子的代言人，騙台灣人相信那個假和平、真併吞的「兩岸和平發展」大謊言？主席之位根本不用爭了，反正習近平才是終身黨主席。

（台灣基進宜蘭黨部辦公室主任）

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