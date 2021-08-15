自由開講》立陶宛的冰島時刻與阿富汗的關鍵時刻

邱志偉

此刻，國際上正發生二件相當關鍵的大事。對台灣而言，屬立陶宛政府宣布同意台灣政府設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）。根據外交部新聞稿指出，「是繼2003年在斯洛伐克設處，相隔18年後再次在歐洲設立代表處。」相當具有歷史意義。

本月10日，本人身為立法院台灣與波羅的海三國國會議員友好協會會長，也在立法院召開「加強我國與中東歐外交關係」記者會，呼籲外交部正視如此關鍵性的歷史時刻，在預算、人才及政策面上加強和立國政府關係。

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然而中國政府在此刻大動作宣布召回大使表達抗議，立國總統頂住壓力支持與台灣發展關係，這是台灣相當關鍵性的歷史時刻。因為在過去台灣往往未能受到合理待遇，但若立國政府肯願意給予台灣名分，又能抵擋中國壓力，未來或許能帶起相連的骨牌效應。

外界有聲音認為，立陶宛此時的作法和冰島當年率先承認立陶宛獨立的歷史情境類似。不過，即便我們期待新一輪的「立陶宛時刻」來臨，但我們不能忽視的一點是，當年90年代蘇聯實力正在疲弱，受阿富汗戰爭所累，經濟已經瀕臨崩潰，各加盟國已漸不甩蘇聯。但此刻，中國對台灣的打壓力道仍強，在國際上即使面臨巨大壓力，仍不見其實力出現疲弱之姿，未來台灣是否能擺脫中國恐嚇參與世界衛生大會，仍是最關鍵具體的指標，對外交處境，台灣仍不能過度樂觀。

但就在此同時，我們看到阿富汗正面臨同樣非常關鍵性的歷史時刻，阿富汗激進組織神學士（Taliban）已攻占阿富汗大多省會，目前僅剩首都喀布爾尚未控制，阿國政府已岌岌可危，美軍與各國大使館正加速撤離。

圖為阿富汗民眾聚集在首都喀布爾近郊，聲稱已準備好迎戰神學士。（路透社）

此情此景，簡直如同1949年的中華民國國民黨政權敗逃台灣、1975年南越政府全面垮台，都是同樣遇到美國政府對其政權不支持或是決定自該國撤軍。而阿富汗政府此刻面臨的處境，也同樣是阿國政府及軍隊，歷時20年，長期未獲美國國內輿論支持，美國政府在911事件後為消滅支持恐怖組織的政權，而佔領阿富汗，如今正加速自阿富汗撤軍，歷史幾乎回到原點。

俗語有句話說：己願他力，也就是自己的心願，卻希望他人完成。台灣未來就算面臨複雜的兩岸關係以及可能生變的中美關係，台灣都務必要有自立自強的心理準備，我們萬不可把自己的安全，建立在完全依賴他人羽翼之下。同時，若要美國政府對台灣安全的支持，萬不可忽略美國民意的支持度，而最好的保證，就是自己做好準備，同時又能給予美國相應的回饋。

立陶宛的外交勝利與阿富汗現在處境，對台灣的外交與安全都有許多值得深刻省思之處。

我期待外交部與國防部，除了立陶宛的外交成功，要認真思索背後的情境以及台灣未來可供參照之處。阿富汗政府當前面臨的處境，為何美國撤軍之後政權立即走向覆亡，還有美國輿論對這個國家的立場態度變化，這中間可帶給台灣那些借鏡，都務必要詳加研究，徹底省思。

（立法委員）

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