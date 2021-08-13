自由開講》國民黨的存在對台灣的價值？！

樹新板

作爲台灣最大的反對黨，國民黨本來的角色應該是爲民喉舌，監督執政黨， 並提出見解，幫助國家更進步。但回顧去年以來國民黨立院黨團一系列的作爲，只能説一再的向下沉淪，到令人膛目結舌的地步。譬如去年七月因杯葛監察委員人事同意權案，以噴漆及鎖鍊破壞議場，十一月政府同意放寬美國「萊豬」進口，國民黨立委不僅向議事台丟擲豬內臟，以哨子和空氣喇叭製造噪音阻撓施政報告和總質詢，並與執政黨立委爆發嚴重推擠和激烈肢體衝突。

圖為去年國民黨立委陳超明、廖國棟、林思銘等人，竟然輪流身纏鐵鍊拍照。（資料照）

仔細看看這群我們一票一票選出來的國民黨立委們，不乏留美，留英的碩博士，還有人是大學教授，可惜的是他們選擇如此粗暴的手法，來表達他們的反對意見。忘了還有政黨協商這個機制嗎？而這些立法院攻防的畫面，隨著新聞不停播放到全世界，一舉把我們引以爲傲的，取消戒嚴以後，幾十年培養的民主素養，打回到原形。作爲一個世界領先的半導體大國，我們的國會議員，素質不應只有如此。我們脫離原始人時代很久了，無需還用石器在互相攻擊。

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在新冠疫情期間，細數國民黨對於台灣的貢獻爲何呢？這個人才濟濟的黨，有國際政治學專家，醫療精英，法學專家，他們的建樹如下。一：從疫情一開始，建議效法對岸普篩，建方艙醫院，封城，二：當世界疫苗開發出來以後，黑AZ疫苗，形塑只有BNT最好，所以給我BNT，其餘免談，三：某市議員建議阿中部長去美國COSCO掃貨，那裏的疫苗隨君挑選，國民黨主席還發起，由不明的掮客，幫忙地方政府自購國際疫苗，四：現任的，卸任的民意代表及前政府官員們，突然不論專業個個變成疫苗專家，提出各種論述，攻擊國產高端疫苗。甚至在沒有實質證據下，提出訴訟，狀告衛生福利部官員，圖利高端公司，并且要求撤銷高端EUA。

國民黨黨主席江啟臣。（資料照）

上訴四項事宜，不僅沒有凸顯貴黨的存在價值，反而讓指揮中心在繁忙工作中，花出更多額外心力來回應及澄清。事實上，連平常關心世界局勢的百姓都清楚，現在疫苗是戰略物資，全世界都在搶奪，哪裏來的政府爭取不力，而擁有自主生產疫苗能力，多麽可貴。爲何這些國民黨國際政治學專家，看不透這個真理，而建議去超市買疫苗，又是什麽道理呢？國民黨在對抗新冠疫情這局，不僅沒有得分還大失血！

不管是知識藍，科技藍，汎藍，此刻心中可能有一個大哉問：做不好一個反對黨，那國民黨的存在價值，到底是什麽呢？我認爲國民黨中央黨部，要嚴肅地看待這個問題，近來某原科技大老， 一直以挺藍立場出名的，發表了他對國民黨的觀察及批評，反被國民黨立法院黨團總召一陣搶白後，索性飛到美國去長住了，眼不見為净。看來國民黨正在光速掉粉中，而民調也證實了。

日前本土疫情大爆發，在野藍營頻對蔡政府防疫政策質疑，更不滿疫苗太少，引來聯電榮譽董事長曹興誠（見圖）痛批，「藍營人士天天吵罵，唯恐台灣不亂，甘為中共犬馬，品行可謂墮落不堪！」（中央社）

其實國民黨的先賢先烈，譬如孫運璿，李國鼎等，對於台灣的貢獻，還是有其歷史定位的。國民黨如果還想要當一個令人佩服的在野黨，甚或要重新執政，必須要好好的解決以下問題。一：整體路線問題，明確國民黨不是共產黨在台灣支部。我們都看到了在共黨統治下，會動不動就被焊接家門，限制自由，或永遠被蓋牌確診及天然災害真實數字。沒有任何台灣人會接受這樣的政權。二：不要再談九二共識，這個如劇場魅影般存在的概念！沒有人説得清楚，到底什麽意思？十個人可能有十一個定義，爲何還要死守著它？三：把黨產問題處理好，霸占百姓的還給百姓，霸占國家的還給國家，無論合法還是非法出售的，透過法律程序，清清楚楚的公開交代。四：不要再擔任買辦角色，我們的虱目魚及鳳梨農友是前車之鑒。他們原本透過貴黨牽線與對岸有契作合約，於是大規模的拓展規模，不料一夜之間合約無預警中止，農民血本無歸。又或者在貴黨的介紹下到對岸去種植，養殖台灣品種水果，蔬菜，魚類，也是在對岸學會技術後，拿到品種後，被一脚踢開。新加坡的蘇州工業園也是類似的悲劇。四：邏輯一致性，如果萊牛當年馬前總統可以進口，爲何一樣含萊克多巴胺的豬不可以進口，以前沒毒，現在有毒，這是什麽道理？

當務之急，建議國民黨要趕緊解決上述事項，才會被人民接受，然後用心問政，創造對台灣的價值，才能再次贏得信任。否則貴黨恐怕將長期無法執政，連最大在野黨的身份也會失去，最終的命運就是消失在時代的洪流中。

（企業管理顧問）

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