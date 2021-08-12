自由開講》無症狀感染者

謝安民

在中天一個節目中，有媒體人以在廈門檢驗出台灣訪客PCR為Delta變種陽性的個案而大作文章，警告大家要做好自我防護。

出自中天的節目、以及使用來自廈門的消息，我不由得要懷疑動機是要教育群眾做好防疫工作，還是要引起恐慌並唱衰台灣？

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無症狀感染者多是新冠病毒的一個特性。因為無症狀感染者也可以傳播病毒，對防疫而言當然重要，但是不如重症患者和死亡者多少對社會和醫療能量的影響那麼大。

無症狀感染者多是新冠病毒的一個特性。因為無症狀感染者也可以傳播病毒，對防疫而言當然重要，但是不如重症患者和死亡者多少對社會和醫療能量的影響那麼大。（REUTERS）

沒有辦法掌握無症狀感染者的真實數目，是各國防疫單位共有的一大問題。美國前FDA主管Gottlieb認為去年冬天在美國疫情最嚴重時、篩檢多，可能1／4或1／5的染病者政府有掌握到；去年夏天時，可能是1／10，現在（六月）可能是1／10到1／20之間的病例政府有篩檢到。

由於篩檢試驗都有偽陰和偽陽的結果：從染病到轉陽所需要的時間因人而異；再加上也有人轉陰後又轉陽。所以既使每隔一段時間就作全民檢篩，也還是會有不少沒有掌握到的無症狀感染者。

台灣有些人存心破壞民眾對政府防疫工作的信心，進而破壞對防疫工作非常重要的團結和合作，不時傳出包裝成教育民眾重視防疫工作之視訊，而其真正的目的是要造成民眾恐慌。蓋牌說、政府隱瞞疫情等謠言不時冒出。今年二、三月在我吃早餐的餐廳就有服務小姐常問我政府是否蓋牌。

中國那種政府控制一切媒體和網路的地方才可能蓋牌。台灣這種新聞和網路都自由透明的社會是不可能蓋牌。一個百分比的感染到病毒的人會有症狀，其中有一部分需要住院，住院病人有一部分會變成重症，甚至死亡。醫院的工作人員那麼多，如果求醫的人、住院病人或重症病人增加，消息不會不被工作人員傳出、被記者挖出來、或被人登上網路社交平台的。長久對住院、重症或死亡病例數目毫無影響的無症狀感染，即使有之，對疫情的影響可能不大。

所以中國發現幾個台灣去的人篩檢陽性，不値得太耽心，更不應該恐慌。現在全球（除了中國，他們遲早會知道他們錯了）防疫的目標已不是零確診（記住美國福奇醫師的名言「疫情的時間表操在病毒手中，不是操在人手中），而是控制疫情使之不會讓醫療資源過度緊張；防疫的措施也要考慮到對社會經濟活動和人民生計的影響。造成民眾過度緊張甚至導至經濟活動緊縮到引起經濟蕭條，都不是我們應有的防疫政策。

台灣的疫情控制還不錯，繼續努力當然必要！恐慌就不必了！

所以請不要一再的丟出「恐慌彈」。

（作者為退休心臓科醫師 前芝加哥榮民醫院加護病房主任）

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