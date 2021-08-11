自由開講》這樣的退將才值得尊敬

鄧鴻源

據報導，從國防部榮退的前參謀總長黃曙光上將，將擔任安得烈慈善協會的終身志工。黃上將在國防部服務期間，雖然公務繁忙，仍然把弱勢家庭的需要放在心上，多次捐款支持公益團體，退伍後更以積極的行動參與公益，奉獻一己之力，成為社會弱勢的幫助。

前參謀總長黃曙光上將。（資料照）

安得烈慈善協會表示，黃曙光上將與安得烈慈善協會羅紹和執行長為舊識，對於安得烈慈善協會的服務工作有深入了解，安得烈慈善協會長期透過客製化的食物箱，每月援助超過5,500個弱勢家庭，這樣的退將才值大家得尊敬。

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反觀一些不知感恩的退將，在軍中時，每天早晚點名，率領弟兄高唱"我愛中華"，要大家反攻大陸，殺朱拔毛，消滅朱毛匪幫，退役後，人人令高月退俸，卻投共或媚共，違背兩蔣交代，毫無軍人武德，令人不恥，不知活著幹嘛。如果不敢再喊反共，何不效法黃曙光與羅紹和從事公益?

黃曙光表示，將公益作為志業一直是他的自我期許，尤其可以與舊識袍澤一起展開公益人生，更是一件美事，他已經預備好自己，隨時都可以參與服務。

安得烈慈善協會羅紹和執行長也指出，能與昔日的長官一起獻身公益，是他的榮幸，他也邀請更多現役軍人、退役的袍澤一起參與公益，匯聚社會上正向的能量，一起溫暖社會。

疾風知勁草，板蕩識忠臣，所有退將應以黃與羅為榜樣，生活才有意義，否則若認賊作父，只是讓自己與家人蒙羞而已。

（大學教授）

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