自由開講》何謂「高麗棒子」韓國人吃泡菜長大所以民風飆悍？

洪昱睿

日前，在政論節目主持人鄭弘儀的節目上，來賓政治學教授范世平在發言中提到韓國隊不滿在與中國隊對戰時，中方大聲狂飆髒話，要向國際奧委會提出申訴時稱「韓國被日本殖民五十年，韓國人不喜歡被別人踩到頭上，韓國人是高麗棒子，從小吃泡菜長大的。」云云。

中國奧運羽球選手陳清晨（右）日前對決南韓隊（左）時在場上不斷飆罵「我操」、「操」等字句引發熱議，南韓羽球協會已經正式向世界羽聯（BWF）提出申訴。（報社合成／美聯社）

平素在韓國一些領域都有一些涉獵的筆者，向來都還蠻認同范教授的評論內容，但是經常收看節目也會發現，范教授個人似乎偶爾容易太著急著發言，導致講話口誤或看手稿時唸錯數據，甚至有極少數時候會用一些個人刻板印象做評論，此次正好就是一個例子。

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對范教授的發言；第一、日本殖民朝鮮（今韓國及北韓）時期是1910年8月29日～1945年8月15日，並不到五十年，而是將近三十六年。

第二、不是只有韓國人不喜歡被別人踩到頭上，事實上任何自尊心高一些的國家、民族都是如此。而韓國人可能是因為歷史上長久於政治面採取「事大主義」，壓抑久了，時序現代化、國力顯著提升至G20高先進水準後終於有點「解放」了的精神而不再忍辱負重了而已。

第三、「高麗棒子」一詞在維基百科的第一句說明即為「高麗棒子是外界對朝鮮族人的一種蔑稱」，雖然該詞的起源眾說紛紜，但算比較普遍的一種是日本侵略中國時，因可管制當地人民的日本警察人數不足，因而找了已被日本併吞的大韓帝國國民（朝鮮人）充當警察管制佔領區內中國人，但不放心交付他們包括警棍在內等槍械武器，這些朝鮮裔日本警察只好拿婦女用來洗衣服的棒子來湊合著當警械使用，而有部分朝鮮人警察狐假虎威，對當地中國人態度與作為更兇狠高壓，於是中國人之間私下就蔑稱這些朝鮮人（朝鮮國前身為高麗國）為「高麗棒子」。

第四、韓國人是否自尊心高、民族性強悍等，我想與他們是否是吃泡菜長大的沒有一定的關連，甚至也有不吃泡菜的韓國人。

筆者沒有要抨擊范教授的意圖，只是覺得做節目與上節目，愈求謹慎、資料齊全、盡量避免帶入刻板印象，謀求某種「政治正確」應該會比較好，媒體下標時也是一樣。

（語文工作者）

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