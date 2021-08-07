自由開講》船還在造 但不見船長在船上

陳世文

我是個中年的北港大叔，從出生到現在都住北港，關於8月2日強降雨造成北港淹水引起地方熱議，立委蘇治芬第一時間勘災，未久LINE群組就出現扶朝里長拍的影片，指是滯洪池水倒灌大排釀災，把矛頭指向爭取設置滯洪池的蘇治芬，一副要她為淹水負全責的樣子，奇怪的是，最該負責的雲林縣政府不但完全沒角色，更像人間蒸發，讓人有不知今夕是何夕的感覺，到底雲林現任縣長是誰？

扶朝里長投書自由時報要鄉親評斷，那我就談一下淺見。把人流和水流類比實在牽強，因為水往低處流是亙古不變的真理，但人會爬上爬下，電影院的入口有設在低樓層，也有在高樓層，逃生出口亦然，很多是往上。

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退一萬步說，真要把水流和人流相提並論也不是不可以，例如高速公路大塞車，很多駕駛不耐，先到服務區休息個一時半刻，待車流量較少再上路。國道服務區除了服務用路人，也身負調節車流的功能，滯洪池就像休息站，暫時存納雨水後，等周遭大排水位下降時溢流調整，騰出空間接納下一波雨水。

8月2日強降雨造成北港淹水引起地方熱議。（本報資料照）

姚里長認為滯洪池愈靠近北港溪愈能迅速排洪，更是緣木求魚，強降雨時北港溪水位一定也到達警戒紅線，此時所有水閘門都得關閉，水如何流入溪內，若天真地想打開閘門排水入溪，勢必引發溪水倒灌，延長滯洪池水流入北港溪的距離，讓水有更多時間分流及平緩流動，下游才不會致災。

根據了解，北港滯洪池的出口就是抽水站，工程仍在進行尚未完成，所以船還在造就要求發揮作用，這是什麼神邏輯？此外，小里民我谷歌了一下，發現數年前虎尾市區淹水的主因，係居民將大部分排水孔封堵，導致水只能在路上流。

（作者為扶朝里五福宮管理委員會委員）

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