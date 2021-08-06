自由開講》苗栗消防局幫倒忙

林基興

無影無蹤但居功厥偉的電磁波卻成箭靶與背黑鍋。

最近，有人表演疫苗產生吸附湯匙金屬怪狀。弄得美國疾管中心與食藥署趕快出面澄清，疫苗沒有會產生電磁波（電場加磁場）的成分。

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上週，苗栗有人雨中跑步，同時用藍芽聽手機，遭雷擊致死，苗栗消防局副局長提到手機電磁波引雷。此話影響民眾的認知與對策，包括害怕手機與抵制基地台，需要澄清。

上週，苗栗有人雨中跑步，同時用藍芽聽手機，遭雷擊致死，苗栗消防局副局長提到手機電磁波引雷。圖為案發現場留下的球鞋。（圖由民眾提供）

2006年，《英國醫學期刊》有投書「使用手機時遭雷擊受傷」，認為手機是禍首；結果全球媒體大肆傳播。弄得美國國家海洋大氣管理局旋即聲明〈國家海洋大氣管理局駁斥雷電與使用手機的關聯性〉：「雷電不會被吸引到帶手機者的身上。雷電易於打到更高的東西上。民眾遭雷擊，因他們在錯誤的時間，處於錯誤的地點；前者指雷電靠近的任何時刻，後者指室外的任何地方。」就如上週貴報引述急診醫師說明，雷電發生時，沒有任何戶外空間是一定安全的。

電流通過身體，主因潮濕，而非手機。受擊者耳膜破裂因手機封閉耳內空氣，空氣瞬間受熱與膨脹，因此震破耳膜。

光速百萬倍快於聲速，因此，會先看到雷電才聽到雷聲，就如「聽到雷聲就表示閃電已經接近到足以擊中你了」。有人提到雷雨時藏身車內，確是，因法拉第籠（Faraday cage）的屏蔽原理（金屬導體的圍場可阻隔外界電場）。

若在家中，離開電線（電話與電力）與水管，因雷電可由戶外沿著它們進入室內。澳洲政府聲明，雷雨時不要用傳統有線電話，因其風險明確，也有雷擊案例。其次，使用手機還有優點，包括若遇雷擊傷案，即可通知緊急救護；雷雨天不避諱手機，這很重要，因國內一年落雷兩到三萬次，約三到四人死，數十倍傷。

電磁波幫助社會甚多，包括救援無數人命，當前則是掌握疫情與實聯制，更見其功勞；民眾務請饒其生路。

（大學教授）

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