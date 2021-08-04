自由開講》國光獎金提高到1億，是雪中送炭還是錦上添花？

鴻海郭台銘董事長日前看到中華隊的好表現，在臉書寫下政府應該把金牌的獎金提高到1億元，但此說法一出引發熱烈討論。（資料照）

方信淵

臺灣因為在國際上受到中國的打壓，積極在國際舞台上爭取曝光機會，讓世界看見臺灣就成了突破外交困境很重要的策略之一，因此政府擬定高額獎金的激勵政策，是有其政策緣由與意義的。而鴻海郭台銘董事長看到中華隊的好表現，在臉書寫下政府應該把金牌的獎金提高到1億元。不過，臺灣的國光獎金，以奧運前三名來說，對比其他各國，已經是全球排名前三名了。因此，如果真的可以增加臺灣運動發展的預算，這1億元應該拿來做什麼呢？是該雪中送炭還是錦上添花？以下提出我長期觀察臺灣運動發展的觀點，供大家參考。

不過，臺灣的國光獎金，以奧運前三名來說，對比其他各國，已經是全球排名前三名了。（資料照）

1、 提高二等、三等國光獎章獎金：目前二等和三等的國光獎金，從二等一級的新台幣300萬遞減到三等三級的新台幣15萬。如果能調整這些賽事的獎金，或許能幫助選手在挑戰世界頂尖運動舞台前，就能獲得訓練歷程中源源不絕的支持與助力。

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2、 支持優秀選手參加國際頂尖賽事：以經費和行政支援支持優秀選手參與國際頂尖賽事，讓選手順利出征國際各項賽事，累積國際排名積分之外，更能累積經驗，才能在頂尖賽事關鍵時刻，沈穩發揮實力。

3、 建立企業與選手贊助合作平台：發展運動，政府的資源有限，除了持續增加中央體育運動組織預算佔總預算比之外，面對龐大的運動發展需求，民間企業的投入才是臺灣競技運動發展的一帖良方，建立企業與選手贊助合作的平台，引進企業活水。

4、 投入基層訓練：投入資源在運動訓練金字塔底端的基層訓練，能讓具運動天分的選手，有資源持續專心訓練，那所篩選、堆疊出來的運動菁英，勢必更能在世界運動舞台上嶄露頭角，展現臺灣的運動實力。

而政府預算的變更、修法、編列腳步或許不夠快，如果嫌太慢，郭董想自掏腰包來激勵選手，該雪中送炭還是錦上添花，考驗著郭董的智慧了。

（實踐大學高雄校區國際企業系副教授/國立臺灣師範大學運動與休閒學院博士）

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