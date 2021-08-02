自由開講》談「李登輝學」的建構與實踐

陳逸南

7月30日，李前總統逝世一週年。8月1日，李安妮女士在自由時報A16版發表「建構『李登輝學』，深化民主、團結台灣」一文，其結語指出，而「李登輝學」的研究，除能點出我們要往哪裡去，怎麼在應有的基石上踏穩腳步、往前邁進之外，還有一個重要的意義，那就是年輕民主國家台灣，需要更多本土政治家了解與李登輝有關的過去，同時透過新時代年輕人建構台灣政治的原型，讓台灣不再是殖民的、外來的，而是屬於本土的、原生的。也因此，研究「李登輝學」可說就是研究「台灣學」，是深化台灣民主、團結台灣人民的具體方式之一。

圖為前總統李登輝的女兒李安妮女士。（資料照）

回顧李登輝先生一生的理想及目標，就是希望將台灣從外來政權的統治中解放出來，使其邁向自由、民主的國家，呼籲公民的覺醒，讓人民自己做國家真正的主人，並指引台灣未來該走的方向等，引人欽佩。

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近日重讀李登輝先生1995年及2005年兩度訪美的相關史料，發現他所強調的「主權在民」及「台灣主體性」，便是針對舊金山和約日本僅宣布放棄台、澎主權，而歷經五十餘年民主建構，台、澎主權屬二千三百萬住民的事實，拒絕陷入「一個中國」圈套。亦即，中國在事實上及法理上均未享有台灣主權，卻意圖併吞台灣的手段，在強迫台灣接受「一個中國」原則，我們絕對不能接受。

前述李前總統強調拒絕陷入「一個中國」圈套的見解，對照者8月1日自由時報A5版星期專論─「戰爭意味著台灣獨立？」，作者譚慎格（John J. Tkacik）指出，地位未定論提升台灣國際人格，以及維持未定論共識，就可阻擋中國犯台等」，兩者論點有些相近，值得大家重視與探討。

在16年前，2005年10月19日華府國會山莊歡迎李前總統時，他在講詞「Joining Hands for Freedom and Peace（攜手相隨、共創和平）」指出，「因為台灣已經是民主的社會，它的意見必然是多元的。然而，和其他年青的民主國家一樣，台灣仍需要更廣泛的改革與深化、鞏固民主。我們將付出更大的努力，完成台灣的完全民主化。」（2006年1月出版《台灣民主之旅─2005年李前總統美國行紀實》第29頁）。

尤其讀到該篇講詞的要旨：2005年10月19日，美國華府國會山莊，在許多參眾議員長達一小時的熱情致詞後，李前總統這場簡潔有力的演說，向美國人民帶來他的訊息就是，台美兩國最重要的共享價值在於：自由與民主。唯有愛好自由的人民團結起來，堅持民主，才能創造世界的和平。令人感觸良深，更體認到建構「李登輝學」之重要性，及其具有時代意義。目前，加強研究「李登輝學」之外，將其付諸實踐，「深化民主，團結台灣」大家一起來！

（科技法律工作者）

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